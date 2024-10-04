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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Правительство определилось с будущим Большой российской энциклопедии

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Эксклюзивы РБК
Сотрудникам портала «Большая российская энциклопедия» выплатят долги по зарплате, проект будет ликвидирован, а материалы переданы энциклопедии «Рувики», сообщили источники РБК. Сотрудники сообщали о задолженностях с начала года
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В правительстве приняли решение о начале ликвидации АНО «Большая российская энциклопедия» с передачей наработанных материалов команде интернет-энциклопедии «Рувики», что «позволит усилить ее конкурентные преимущества», рассказал РБК источник, близкий к одному из профильных ведомств, и подтвердил источник, близкий к правительству.

Сайт российской интернет-энциклопедии «Рувики» заработал в июне 2023 года; по данным на октябрь 2024 года, на нем более 2 млн статей на русском языке.

По словам одного из источников РБК, за время работы АНО «БРЭ» подготовила 98 тыс. статей, но из них только половина была опубликована на портале Большой российской энциклопедии. «В отличие от других ресурсов, статьи энциклопедии верифицированы научным сообществом», — отметил он, сообщив, что к наработанным Большой российской энциклопедией материалам проявляют интерес и другие российские компании.

Правительство также в ближайшее время выделит АНО необходимое финансирование из Резервного фонда, которое будет направлено на погашение задолженности перед сотрудниками, «образовавшейся в 2024 году в связи несвоевременными действиями руководства АНО по приведению расходов в соответствие с доведенным финансированием», сообщили собеседники РБК.

Большая российская энциклопедия — преемница Большой советской энциклопедии. В 2019 году распоряжением правительства на ее базе был создан общенациональный интерактивный научно-образовательный портал «Большая российская энциклопедия». Портал энциклопедии был создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На статьи энциклопедии можно ссылаться в научных и студенческих учебных работах, они индексируются в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

Сотрудники энциклопедии сообщали о проблемах с финансированием энциклопедии с весны. По их словам, зарплата не начислялась с декабря прошлого года.

Ответственный редактор портала Сергей Кравец подтверждал РБК неполучение сотрудниками выплат. Тогда он рассказывал, что не было ни зарплаты, ни гонораров авторам, оплаты ЖКХ, налоговых отчислений. Общий бюджет БРЭ на этот год планировался в размере около 1 млрд руб., почти две трети из которых — это зарплата, сообщил он. По его словам, из 417 сотрудников почти 350 — это сотрудники редакционного комплекса (редакторы, служба проверки, картографы и другие). В середине июня сайт энциклопедии перестал обновляться.

В совет портала входят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, президент Российской академии наук Геннадий Красников. В президиуме научно-редакционной коллегии — ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов, директор Института кибернетики им. Берга Алексей Семенов и ответственный редактор Сергей Кравец.

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Зарплаты Минцифры Большая российская энциклопедия Википедия правительство
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