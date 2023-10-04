Швейцария разморозила счета экс-замглавы Минсельхоза Бажанова

Швейцария, в 2017 году прекратившая расследование против экс-замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова, сняла арест с его банковских счетов. В России против бывшего чиновника заведено несколько уголовных дел

Алексей Бажанов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Власти Швейцарии разморозили счета бывшего замглавы Минсельхоза России Алексея Бажанова. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении адвоката Леонида Розенталя, который представляет интересы экс-замминистра.

«27 сентября 2023 года коллегия Федерального уголовного суда Швейцарии вынесла решение, которым удовлетворила жалобу Бажанова и отказала России в оказании правовой помощи по уголовному делу против заявителя», — сообщил адвокат, отметив, что этим же решением швейцарские власти сняли арест со счетов.

Счета Бажанова на сумму 12 млн швейцарских франков были арестованы в 2015 году по запросу Генпрокуратуры России. Швейцарские власти приняли такое решение «в рамках собственного расследования по делу об отмывании похищенных в России средств», передавал «Интерфакс». В 2017-м Берн прекратил расследование; как рассказывал Розенталь, следственные органы проверили счета экс-чиновника и «пришли к выводу, что средства не могут быть преступными».

Бажанов, основатель торгового дома «Маслопродукт», занимал пост замминистра сельского хозяйства в 2009–2010 годах. Весной 2013 года он был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд руб. у компании «Росагролизинг». Выйдя из СИЗО под подписку о невыезде, он выехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск. Однако позднее Интерпол исключил Бажанова из списка лиц, находящихся в розыске, заявил Розенталь.



Как передавал «Коммерсантъ», Бажанова также обвинили в мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК). Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, и в отмывании денег в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 174.1 УК).