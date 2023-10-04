 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Швейцария разморозила счета экс-замглавы Минсельхоза Бажанова

Адвокат Розенталь: Швейцария разморозила счета экс-замглавы Минсельхоза Бажанова
Швейцария, в 2017 году прекратившая расследование против экс-замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова, сняла арест с его банковских счетов. В России против бывшего чиновника заведено несколько уголовных дел
Алексей Бажанов
Алексей Бажанов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Власти Швейцарии разморозили счета бывшего замглавы Минсельхоза России Алексея Бажанова. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении адвоката Леонида Розенталя, который представляет интересы экс-замминистра.

«27 сентября 2023 года коллегия Федерального уголовного суда Швейцарии вынесла решение, которым удовлетворила жалобу Бажанова и отказала России в оказании правовой помощи по уголовному делу против заявителя», — сообщил адвокат, отметив, что этим же решением швейцарские власти сняли арест со счетов.

Счета Бажанова на сумму 12 млн швейцарских франков были арестованы в 2015 году по запросу Генпрокуратуры России. Швейцарские власти приняли такое решение «в рамках собственного расследования по делу об отмывании похищенных в России средств», передавал «Интерфакс». В 2017-м Берн прекратил расследование; как рассказывал Розенталь, следственные органы проверили счета экс-чиновника и «пришли к выводу, что средства не могут быть преступными».

Бажанов, основатель торгового дома «Маслопродукт», занимал пост замминистра сельского хозяйства в 2009–2010 годах. Весной 2013 года он был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд руб. у компании «Росагролизинг». Выйдя из СИЗО под подписку о невыезде, он выехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск. Однако позднее Интерпол исключил Бажанова из списка лиц, находящихся в розыске, заявил Розенталь.

Как передавал «Коммерсантъ», Бажанова также обвинили в мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК). Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, и в отмывании денег в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 174.1 УК).

Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Швейцария Алексей Бажанов банковские счета Минсельхоз
Материалы по теме
СМИ узнали о первом приговоре за миллиардное хищение у «Росагролизинга»
Общество
Швейцария прекратила расследование против экс-главы Минсельхоза Скрынник
Политика
СМИ узнали об аресте в Швейцарии счетов бывшего замглавы Минсельхоза
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 04 окт, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 04 окт, 16:12
Пользователи в России пожаловались на сбои в работе техники Xiaomi Технологии и медиа, 00:31
Суд в Москве арестовал фигуранта дела экс-министра Дагестана о хищениях Политика, 00:18
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Bild узнал, что Берлин пока не планирует передавать Украине ракеты Taurus Политика, 00:02
«ПСЖ» с Мбаппе проиграли команде не побеждавшей 20 лет в Лиге чемпионов Спорт, 00:02
Минэкономразвития заявило о рисках «расползания» углеродного налога ЕС Экономика, 00:00
Доля новых российских автомобилей и автобусов достигла на рынке 50% Бизнес, 00:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Блинкен заявил о поиске пути передачи Киеву $300 млрд активов России Политика, 04 окт, 23:56
Швейцария разморозила счета экс-замглавы Минсельхоза Бажанова Политика, 04 окт, 23:26
Путин призвал «наверстать упущенное» в системе образования новых регионов Общество, 04 окт, 23:23
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 04 окт, 23:15
Германия передаст Украине ПВО для защиты поставок зерна Политика, 04 окт, 23:05
Блинкен пошутил о «русских друзьях» после тревоги во время речи в Техасе Политика, 04 окт, 23:03
Китай осудил внесение китайских фирм в список «спонсоров войны» Политика, 04 окт, 22:37