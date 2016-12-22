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Телеканал «Звезда» показал комнату Путина в Академии внешней разведки
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Телеканал «Звезда» показал комнату Путина в Академии внешней разведки
Политика, 23:09
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Телеканал «Звезда» показал комнату Путина в Академии внешней разведки
Комнату, в которой проживал Владимир Путин во время учебы, впервые показали на телевидении. Ее номер решили скрыть, чтобы у слушателей академии не было желания «побороться за право пожить» в ней
Скриншот видео (Фото: tvzvezda.ru)

В Академии внешней разведки впервые показали комнату, в которой во время учебы жил президент России Владимир Путин. Кадры комнаты были показаны в эфире программы «Код доступа» на телеканале «Звезда».

Ведущий программы рассказал, что во время учебы Путин прожил в данной комнате в течение года под так называемой «школьной фамилией» Платов. На кадрах видна небольшая комната с тремя кроватями, одним столом и телевизором на стене. Ведущий программы уточнил, что нынешняя обстановка гораздо более комфортная, чем та, в которой когда-то жил Путин.

Видео: tvzvezda.ru

При этом Академия внешней разведки попросила телеканал скрыть номер комнаты, чтобы у нынешних слушателей Академии «не возникло желания побороться за право пожить в знаменитой комнате».

По словам ведущего программы, в настоящее время в комнате проживают трое слушателей академии и они не подозревают, что когда в этой комнате жил будущий президент России.

Путин закончил Академию внешней разведки (прежнее название Краснознаменный институт КГБ) в 1985 году по специальности «Внешняя разведка». Среди выпускников академии — глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, бывший руководитель администрации президента, а ныне спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и другие.

Нарышкин, который учился вместе с Путиным, в эфире этой же программы расскрыл некоторые подробности обучения в академии. В частности, по его словам, все слушатели академии направлялись для подготовки в воздушно-десантные подразделения. На вопрос, прыгал ли с парашютом президент, Наршкин сказал: «Да».

Также Нарышкин рассказал о случае, который произошел с ним во время занятий по автоподготовке. Глава СВР признался, что к моменту поступления у него не было прав и он не имел навыков вождения.«И вот идут занятия, и инструктор, помогавший мне осваивать владение автотранспортом, был человеком, который любил довольно крепкими словцами непарламентскими выражать свои мысли, когда делал замечания. И наверное на третьем занятии в городе случилось так, что я слегка разбил машину. Ну не критически, но все же нанес повреждения. Очевидно, что с этого момента он понял, что со мной нужно обращаться более интеллигентно», — рассказал Нарышкин.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Владимир Путин , Разведка
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