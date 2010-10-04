На выборах в Латвии победу одержала партия действующего премьера

На прошедших в выходные парламентских выборах в Латвии победу одержала партия нынешнего премьер-министра страны Валдиса Домбровскиса.

Возглавляемое им политическое объединение "Единство" отныне займет в Сейме (парламенте) 33 места. На втором месте - объединение "Центр согласия", лидером которого является мэр Риги Нил Ушаков. Им достанутся 29 депутатских мандатов. Тройку лидеров замыкает "Союз зеленых и крестьян", входящий в правящую коалицию, с 22 мандатами.

Кроме того, в Сейм проходит объединение "За лучшую Латвию", которое будет представлено 8 депутатами, и националистическое объединение "Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии - Все Латвии!", которой достанутся также 8 мест.