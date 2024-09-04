Умер глава московского «Яблока»
На 66-м году жизни умер зампредседателя «Яблока», глава московского отделения партии Сергей Иваненко, сообщила политическая партия в телеграм-канале.
«Депутат Госдумы первых трех созывов, автор и соавтор более 80 законопроектов, направленных на защиту прав и свобод граждан. Участвовал в разработке альтернативных экономических программ, в том числе — «500 дней», — сказано в сообщении.
«500 дней» — нереализованная программа экономических реформ в СССР, которая была призвана обеспечить переход от плановой экономики к рыночной.
Ее разработали на основе программы «400 дней», созданной заведующим экономическим отделом Совета министров СССР Григорием Явлинским вместе с экономистами Михаилом Задорновым и Алексеем Михайловым. В 1990-м президент СССР и президент РСФСР одобрили программу Явлинского, но план столкнулся с противодействием председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова. Горбачев предложил в рамках компромисса объединить их программы, Явлинский в знак протеста ушел в отставку.
Иваненко родился в 1959 году в грузинском городе Зестафони. Он окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, затем преподавал в нем.
В 1990–1991 годы Иваненко был главным специалистом аппарата Госкомиссии Совета министров РСФСР по экономической реформе, после чего работал в центре экономических и политических исследований «ЭПИцентр», а затем избрался в Госдуму. Он был вице-президентом Российской шахматной федерации, председатель Российской шахматной лиги.
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