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Си Цзиньпин решил вложить в Африку $60 млрд без «политической корысти»
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Си Цзиньпин решил вложить в Африку $60 млрд без «политической корысти»
Политика, 06:41
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Си Цзиньпин решил вложить в Африку $60 млрд без «политической корысти»
Подобные инвестиции он обещал африканским лидерам еще три года назад. Финансирование будет включать в себя гранты, займы и кредитные линии, а также будет способствовать стимулированию импортной торговли Африки

Китайский лидер ​Си Цзиньпин пообещал выделить на развитие Африки $​60 млрд, отказавшись при этом взимать с ряда беднейших стран континента ссудную задолженность и долги по межправительственным беспроцентным кредитам, которые им выдала КНР. Об этом глава государства заявил, выступая на церемонии открытия двухдневного Форума сотрудничества Китая и Африки в Пекине, передает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Власти КНР на этом мероприятии Си Цзиньпин, по информации издания, представил как достойные доверия силы, которые работают с африканскими странами в области экономического развития, сокращения масштабов нищеты и борьбы с угрозами региональной безопасности. Китай, как заверил в ходе своего выступления глава государства, «инвестируя в Африку, не преследует своих корыстных политических интересов». «Наиболее квалифицированны для того, чтобы судить, хорошо ли китайско-африканское сотрудничество или нет, сами китайцы и африканцы», — заключил Си Цзиньпин.

Критику своих действий относительно того, что китайские инвестиции могут усугубить надвигающийся африканский долговой кризис, председатель КНР, как указывает WSJ, отверг.

Инвестиции в размере $​60 млрд будут выделены Китаем странам Африки в течение трех последующих лет. Подобную финансовую помощь Си Цзиньпин, как напоминает издание, обещал оказать африканским лидерам на предыдущем саммите сотрудничества в 2015 году​. Инвестиции, по данным WSJ, в частности, будут включать в себя $35 млрд грантов, займов и кредитных линий. Еще $10 млрд пойдут на создание Китайско-Африканского фонда кредитования проектов развития, $5 млрд — выделено для стимулирования импортной торговли Африки. Оставшиеся $10 млрд, как полагают в Пекине, в Африку инвестируют китайские компании. Помимо этого, в ближайшие три года КНР собирается помочь африканским финансовым учреждениям выпускать в Китае облигации, добавил Си Цзиньпин.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Си Цзиньпин , Африка
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