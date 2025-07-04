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Политика ,  
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Минобороны сообщило о занятии села рядом с Константиновкой

Минобороны сообщило о занятии села Предтечино рядом с Константиновкой в ДНР
Российские подразделения продвинулись в ДНР
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Предтечино в Донецкой Народной Республике.

Это село расположено к востоку от города Константиновка и к югу от города Часов Яр. В конце мая на пути к нему российские подразделения заняли населенный пункт Ступочки.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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