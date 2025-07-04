Минобороны сообщило о занятии села Предтечино рядом с Константиновкой в ДНР

Минобороны сообщило о занятии села рядом с Константиновкой

Российские подразделения продвинулись в ДНР

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Предтечино в Донецкой Народной Республике.

Это село расположено к востоку от города Константиновка и к югу от города Часов Яр. В конце мая на пути к нему российские подразделения заняли населенный пункт Ступочки.

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