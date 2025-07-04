Минобороны сообщило о занятии села рядом с Константиновкой
Министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Предтечино в Донецкой Народной Республике.
Это село расположено к востоку от города Константиновка и к югу от города Часов Яр. В конце мая на пути к нему российские подразделения заняли населенный пункт Ступочки.
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