Какие страны являются участницами и партнерами ШОС. Карта

Белоруссия 4 июля официально вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества. Число ее участников расширилось до десяти. Какие страны теперь входят в ШОС и являются ее партнерами — в инфографике РБК

После присоединения Белоруссии, которая официально стала членом ШОС в четверг, число стран — участниц организации увеличилось до десяти.

В ШОС теперь входят:

Белоруссия;

Индия;

Иран;

Казахстан;

Киргизия;

Китай;

Пакистан;

Россия;

Таджикистан;

Узбекистан.

У двух стран — Афганистана и Монголии — в ШОС есть статус наблюдателя.

А еще 14 стран являются «партнерами по диалогу ШОС»: