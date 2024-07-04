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Политика ,  
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Какие страны являются участницами и партнерами ШОС. Карта

Белоруссия 4 июля официально вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества. Число ее участников расширилось до десяти. Какие страны теперь входят в ШОС и являются ее партнерами — в инфографике РБК

После присоединения Белоруссии, которая официально стала членом ШОС в четверг, число стран — участниц организации увеличилось до десяти.

В ШОС теперь входят:

  • Белоруссия;
  • Индия;
  • Иран;
  • Казахстан;
  • Киргизия;
  • Китай;
  • Пакистан;
  • Россия;
  • Таджикистан;
  • Узбекистан.

У двух стран — Афганистана и Монголии — в ШОС есть статус наблюдателя.

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Фото:Shutterstock

А еще 14 стран являются «партнерами по диалогу ШОС»:

  • Азербайджан;
  • Армения;
  • Бахрейн;
  • Египет;
  • Камбоджа;
  • Катар;
  • Кувейт;
  • Мальдивы;
  • Мьянма;
  • Непал;
  • ОАЭ;
  • Саудовская Аравия;
  • Турция;
  • Шри-Ланка.
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Теги
ШОС инфографика Белоруссия
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