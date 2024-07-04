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Какие страны являются участницами и партнерами ШОС. Карта
Белоруссия 4 июля официально вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества. Число ее участников расширилось до десяти. Какие страны теперь входят в ШОС и являются ее партнерами — в инфографике РБК
После присоединения Белоруссии, которая официально стала членом ШОС в четверг, число стран — участниц организации увеличилось до десяти.
В ШОС теперь входят:
- Белоруссия;
- Индия;
- Иран;
- Казахстан;
- Киргизия;
- Китай;
- Пакистан;
- Россия;
- Таджикистан;
- Узбекистан.
У двух стран — Афганистана и Монголии — в ШОС есть статус наблюдателя.
А еще 14 стран являются «партнерами по диалогу ШОС»:
- Азербайджан;
- Армения;
- Бахрейн;
- Египет;
- Камбоджа;
- Катар;
- Кувейт;
- Мальдивы;
- Мьянма;
- Непал;
- ОАЭ;
- Саудовская Аравия;
- Турция;
- Шри-Ланка.