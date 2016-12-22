Порошенко заявил об отсутствии непроходимых «красных линий» для России

Конфликт на востоке Украины, по мнению главы государства, — это «горячая война» между Киевом и Москвой. В настоящий момент на «оккупированных» Россией украинских территориях, по словам Порошенко, находится 700 российских танков

Петр Порошенко (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о том, что для России, по его мнению, не существует «красных линий», которые она не смогла бы переступить. Об этом политик рассказал в интервью сербскому телеканалу РТС, расшифровка этой беседы размещена на сайте главы государства.​

«Во-первых, для России нет «красных линий». Если бы в январе 2014 года вы бы спросили меня: возможно, что Россия осуществит вооруженную агрессию против Украины? Я бы сказал, что это невозможно», — сообщил Порошенко, заметив, что аналогичной точки зрения он раньше придерживался и в отношении Крыма. «Для России не существует «красных линий», в том числе и открытая война», — подчеркнул политик, заметив, что в данном случае он имеет в виду вооруженный конфликт на востоке Украины.

«Это не замороженный конфликт. Это горячая война», — сказал Порошенко. Участвуя в ней, Киев, по его словам, «борется только за мир и возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории». «Ничего больше», — добавил украинский лидер.

В соответствии с минскими договоренностями, как напомнил Порошенко, с украинской территории должна быть выведена вся иностранная техника и войска. «Сейчас на оккупированных территориях 700 российских танков, более тысячи артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня», — рассказал политик, отметив, что это даже больше, чем имеют на своем вооружении немецкие вооруженные силы. «Это настоящая агрессия против суверенного и независимого государства Украины», — заключил глава государства.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Россия неоднократно отрицала, что является стороной конфликта, однако украинские СМИ, в том числе «Эспрессо-ТВ», а также западные издания и агентства, в частности Reuters, в 2014–2015 годах сообщали об усилении российской военной группировки на границе с Украиной, а также о гибели в Донбассе российских военных.

Вывести российские войска из Украины Москву неоднократно призывали НАТО и Госдеп. В последний раз генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг делал это летом прошлого года. «У России не было и нет каких-либо военнослужащих на Украине», — реагировал на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.