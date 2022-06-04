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Дело Литвиненко ,  
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Фигурант дела Литвиненко Ковтун умер от последствий COVID

Дмитрий Ковтун
Дмитрий Ковтун (Фото: Павел Головкин / AP)

Умер бизнесмен Дмитрий Ковтун, которого власти Великобритании считают виновным в гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году в Лондоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой.

«В результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун», — написал он. Луговой назвал смерть Ковтуна тяжелой утратой и выразил соболезнования родным и близким предпринимателя.

По версии правоохранительных органов Великобритании, Литвиненко отравили радиоактивным веществом полоний-210, который ему подмешали в чай во время встречи с Ковтуном, его бывшим коллегой по работе в ФСБ, и Луговым. Они отрицают обвинения и утверждают, что сами стали жертвами отравления.

В сентябре прошлого года ЕСПЧ вынес вердикт, согласно которому вина Лугового и Ковтуна в гибели Литвиненко под сомнение не ставится, и обязал Россию выплатить €100 тыс. вдове экс-сотрудника ФСБ Марии Картер (Марине Литвиненко).

Материал дополняется. 
 

Теги
Дмитрий Ковтун Андрей Луговой Александр Литвиненко
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