НАТО предложило России «проявить волю» для спасения договора о ракетах

Йенс Столтенберг уверен, что настали «самые непредсказуемые для поколения времена в плане безопасности». По его словам, для спасения договора о ракетах Москве достаточно вернуться к его исполнению

Йенс Столтенберг (Фото: Andy Rain / Bloomberg)

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к России с призывом спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Для этого нужно вернуться к исполнению договоренностей. Заявления прозвучали на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

О договоре о ракетах Столтенберг заговорил в контексте наращивания присутствия НАТО в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что сейчас наступили «самые непредсказуемые для поколения времена в плане безопасности», к которым приходится «адаптироваться».

«Это включает в себя продолжающееся нарушение Россией договора о РСМД. Я призываю Россию проявить политическую волю к спасению договора, вернувшись к соблюдению», — сказал Столтенберг.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключен между США и СССР в 1987 году, в настоящее время приостановлено. В начале февраля Вашингтон приостановил его исполнение со своей стороны, обвинив Россию в нарушении положений договора.

Москва отрицает нарушения и выдвигает взаимные обвинения, уверяя, что положения договора нарушаются Вашингтоном. В ответ Россия также приостановила исполнение ДРСМД со своей стороны.