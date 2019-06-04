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Политика ,  
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На Украине начали расследование из-за видео с вторжением румынских войск
Автор ролика назвал видео выдумкой, объяснив его публикацию попыткой привлечь внимание к своему роману в стиле альтернативной истории. Однако в Киеве считают, что все это могло быть операцией российских спецслужб
Фото: gp.gov.ua

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос внес в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДС) информацию о начале уголовного производства по факту подготовки к посягательству на территориальную целостность и суверенитет страны. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

Поводом для начала расследования стало размещение в сети YouTube фантазийного видеоролика под названием «Румыно-украинская война 2022» (Romanian — Ukrainian War 2022). В ролике, титры которого смонтированы в стиле саги Star Wars, рассказывается, как в конце 2022 года Румыния, присоединившая к тому времени к себе Молдавию, воспользовавшись очередной эскалацией военных действий на востоке Украины, начинает операцию во возвращению себе северной части Буковины, переданной в 1940 году Советскому Союзу.

В ролике румынской армии хватает пяти дней для того, чтобы сломить сопротивление украинских войск, после чего, согласно подписанному в Черновцах договору, территория нынешней Черновицкой области Украины передается Румынии. В ролике отмечается также, что одновременно с этим Россия аннексирует Одессу, а Киев вынужден признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса.

В связи с публикацией видео Генпрокуратура поручила Службе безопасности Украины (СБУ) установить его создателей.

«Принято решение о безотлагательном принятии правоохранительными, разведывательными и другими государственными органами совместных мероприятий, направленных на предотвращение и пресечение такой противоправной деятельности, угрожающей территориальной целостности и суверенитету Украины. В качестве одной из основных версий следствием рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб», — говорится в сообщении прокуратуры.

В свою очередь портал Strana.ua сообщил, что автором скандального ролика является житель Бухареста Дан Ионеску. По его словам, он выложил ролик на YouTube в качестве промо-акции своей книги, написанной в жанре альтернативной истории.

«Я не ожидал такой реакции. Мой канал на YouTube, как правило, имеет мало просмотров. Это «семейный» канал, предназначенный для небольшой группы друзей. Я запустил это видео с одиннадцати просмотров, а теперь у меня более 390 тыс. просмотров. <...> Я исходил из того, что мир отделит фантастику от реальности, но чиновники в Украине превзошли мои ожидания», — рассказал Ионеску в интервью румынскому порталу Defenseromania.ro.

В настоящее время у опубликованного Ионеску ролика уже больше 450 тыс. просмотров.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Анатолий Матиос, Украина, Румыния
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