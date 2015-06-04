Контрактник погиб при стрельбе на полигоне под Волгоградом

В результате стрельбы на полигоне у хутора Камыши в Волгоградской области один из военнослужащих погиб, другой получил ранения. По предварительной информации, речь идет о несчастном случае

Архивное фото (Фото: ТАСС)

Как сообщили Интерфаксу в Калачевской центральной районной больнице, один из солдат 1990 года рождения был доставлен со сквозным ранением головы в состоянии агонии и скончался. Другой военнослужащий 1994 года рождения с ранением левой голени отправлен в Волгоградский военный госпиталь.

Как заявили РИА Новости в пресс-службе внутренних войск МВД РФ, военнослужащий-контрактник погиб после того, как по неосторожности выстрелил в себя, его сослуживец ранен срикошетившей пулей. Начато расследование.

В то же время издание «Блокнот» сообщило, что в четверг около 11:00 мск во время стрельбищ на полигоне один из военнослужащих открыл стрельбу. Одна из пуль попала в голову 24-летнему прапорщику, другая попала в левую ногу 20-летнему солдату-срочнику Якову Лагошину.

Как сообщил портал «Волгоград News», прапорщик получил ранение в область глаза и в момент, когда его привезли в больницу, уже не подавал признаков жизни. По информации издания, оба молодых человека служили в воинской части 3642 Калача-на-Дону.

По информации «Волгоградского репортера», имя раненого в ногу солдата-срочника — Яков Лошагин. Издание отмечает, что пока неизвестно, было ли это несчастным случаем или преднамеренным убийством.

Сотрудник Главного военного следственного управления Следственного комитета России полковник юстиции Сергей Жуков заявил РБК, что в ведомстве выясняют ситуацию. «В связи с тем, что события сегодняшнего дня, ни подтвердить, ни опровергнуть не можем», — сказал Жуков.