М.Прохоров не боится конкуренции с М.Ходорковским

Михаил Прохоров как будущий лидер "Правого дела" не опасается политической конкуренции со стороны Михаила Ходорковского в случае освобождения экс-главы "ЮКОСа" по УДО. Об этом предприниматель заявил в эфире программы "Что происходит" на телеканале РЕН ТВ.

По словам М.Прохорова, вся его жизнь прошла в конкурентной борьбе. "Я вырос в конкуренции, и чем ее больше, тем лучше", - убежден он. Вместе с тем, отвечая на вопрос о шансах М.Ходорковского выйти на свободу, бизнесмен затруднился дать какой-либо прогноз. "Честно, не знаю", - сказал он.

Вслед за этим М.Прохоров отметил, что "когда граждане нашей страны не доверяют правоохранительной и судебной системе, возникает ситуация, при которой должен быть найден некий общественный консенсус". "Когда чиновники не отвечают за ошибки, возникает ощущение несправедливости", - добавил он. По мнению бизнесмена, этот "период" нужно пережить. "Мы должны выговориться, и основная часть моего выступления на предстоящем съезде "Правого дела" будет посвящена именно этому", - сказал он.

Отвечая на вопрос о причинах своего ухода из бизнеса в политику, М.Прохоров признался, что при принятии такого решения руководствовался желанием "сделать политику успешной". "Я не мифический человек и ставлю перед собой конкретные задачи. Надо сделать политику успешной", - сказал он. М.Прохоров также отметил, что, несмотря на то, что пока является очень молодым политиком, попытается стать на новом для себя поприще таким же успешным, как и в бизнесе. "Тот опыт, который я наработал в бизнесе, мне пригодится", - добавил будущий лидер "Правого дела".

Что касается его политической ориентации, то, по словам М.Прохорова, он не относит себя ни к так называемым либералам ни к государственникам. "Я - за эффективность, есть проблема, ее надо решать", - подчеркнул он.

Всероссийская политическая партия "Правое дело" - правоцентристская организация, созданная 16 ноября 2008г. на основе трех партий, декларировавших либеральную направленность: "Гражданская сила", Демократическая партия России (ДПР) и "Союз правых сил" (СПС). Партия была официально зарегистрирована 11 февраля 2009г. Сопредседателями партии на учредительном съезде были избраны журналист Георгий Бовт, бывший заместитель руководителя СПС Леонид Гозман и руководитель общественной организации "Деловая Россия" Борис Титов.