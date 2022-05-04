Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 74,56 (-0,75) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 71,02 (-1,27) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Блинкен 5 мая изложит политику США в отношении Китая Политика, 01:02
Кадыров предложил начать второй этап спецоперации «по всей Украине» Политика, 00:19
Оппозиционера Кара-Мурзу перевели из ИВС в московский СИЗО № 7 Общество, 00:13
Times сообщила о риске срыва продажи «Челси» из-за долга Абрамовичу Спорт, 00:07
Зеленский оценил стоимость восстановления Украины в $600 млрд Политика, 00:01
«Ливерпуль» стал первым финалистом Лиги чемпионов Спорт, 03 мая, 23:51
Le Matin узнала о желании Болгарии и Чехии выйти из эмбарго на нефть Политика, 03 мая, 23:14
В результате ДТП с участием автобуса на западе Украины погибли 27 человек Общество, 03 мая, 23:09
Бах объяснил решение МОК ввести ограничения против России Спорт, 03 мая, 23:08
Байден назвал кризис на Украине «поворотным пунктом в истории» Политика, 03 мая, 22:59
Кадыров заявил о стремлении добровольцев вернуться в Донбасс Политика, 03 мая, 22:53
Культура выгула собак: как ДНК-тесты сохранят улицы чистыми Партнерский проект, 03 мая, 22:46
Из антикоррупционной службы Казахстана уволили Ербола Назарбаева Политика, 03 мая, 22:41
Минфин решил ограничить доступ к информации юрлиц, попавших под санкции Бизнес, 03 мая, 22:38
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

Блинкен 5 мая изложит политику США в отношении Китая

Как сообщал Reuters, администрация Джо Байдена столкнулась с критикой за отсутствие политики в отношении КНР. Издание Politico писало, что позиция нынешних властей по Пекину повторяет политику Дональда Трампа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5 мая изложит политику Вашингтона в отношении Китая, сообщили в Госдепартаменте.

В конце апреля Блинкен говорил, что «в ближайшие недели» сможет представить стратегию администрации Джо Байдена по Китаю, сообщал Reuters. Агентство отмечало, что администрация Байдена столкнулась с критикой со стороны республиканцев за отсутствие официальной политики в отношении Пекина — второй по величине экономики мира и главного стратегического конкурента Вашингтона. Работа над стратегией велась, однако властям пришлось отвлечься из-за российской военной операции на Украине, указывал Reuters. По словам источника, «все, что они [администрация] собираются сделать в этой речи, — это собрать все, что было сказано о Китае на сегодняшний день, и изложить это».

Сенатор США от Республиканской партии Митт Ромни во время слушаний в комитете сената по международным отношениям поинтересовался у Блинкена соглашением, заключенным между Китаем и Соломоновыми островами, которое, по его словам, «настораживает». Госсекретарь согласился с ним. Блинкен сообщил, что Госдепартамент направил делегацию на острова, где планируется открыть посольство. Делегаты встретились с премьер-министром, который пообещал, что на островах не будет китайской военной базы, рассказал он.

Блинкен заявил, что Китай бросил вызов миропорядку
Политика
Фото:Aly Song / Reuters

Опасения по поводы возможного военного присутствия Китая ранее высказывали местная оппозиция и страны Тихоокеанского региона, включая Австралию, Новую Зеландию и Соединенные Штаты. Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре отвергал эти опасения, заявив, что страна руководствовалась национальными интересами. Однако лидер оппозиции Мэтью Уэйл усомнился в том, что соглашение не приведет к созданию китайской военной базы. Соломоновы острова стали объектом «перетягивания на свою сторону» между Китаем и США, после того как в 2019 году разорвали отношения с Тайванем и перешли на сторону КНР, что стало свидетельством «растущего влияния Пекина в регионе, где традиционно доминировали США и Австралия», писала газета The Washington Post.

Издание Politico, в свою очередь, пишет со ссылкой на источники, что политика администрации Байдена по отношению к Китаю «создана по образцу» политики его предшественника Дональда Трампа.

Отношения между КНР и США ухудшились при Трампе. Среди претензий — дисбаланс в торговле и обвинения китайских ИT-компании в том, что они собирают данные американских пользователей через свои приложения в интересах спецслужб. Следствием торгового противостояния, в частности, стали американские санкции против Huawei. Американская экономика теряла около $500 млрд в год из-за проводимой Китаем политики, утверждал бывший президент.

Читайте на РБК Pro
Pro
С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки
Статьи
Pro
Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся
Инструкции
Pro
Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения
Статьи
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора
Статьи
Pro
Фото: Yuri Kochetkov / ТАСС Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля и чем оно может обернуться
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Scott Nelson / Getty Images Масло или пушки: как увеличение оборонных расходов влияет на экономики
Статьи

Пекин призывал администрацию Байдена отказаться от «ошибочной политики предыдущей администрации в отношении Китая, усиливая сдерживание и давление».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Энтони Блинкен Китай США
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
FT сообщила о переговорах США и Британии по «китайской угрозе» Тайваню
Политика
Китай объявил об учениях у Тайваня в ответ на «неверные сигналы» от США
Политика
Китай заявил, что не обходит намеренно санкции против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter