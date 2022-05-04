Блинкен 5 мая изложит политику США в отношении Китая
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5 мая изложит политику Вашингтона в отношении Китая, сообщили в Госдепартаменте.
В конце апреля Блинкен говорил, что «в ближайшие недели» сможет представить стратегию администрации Джо Байдена по Китаю, сообщал Reuters. Агентство отмечало, что администрация Байдена столкнулась с критикой со стороны республиканцев за отсутствие официальной политики в отношении Пекина — второй по величине экономики мира и главного стратегического конкурента Вашингтона. Работа над стратегией велась, однако властям пришлось отвлечься из-за российской военной операции на Украине, указывал Reuters. По словам источника, «все, что они [администрация] собираются сделать в этой речи, — это собрать все, что было сказано о Китае на сегодняшний день, и изложить это».
Сенатор США от Республиканской партии Митт Ромни во время слушаний в комитете сената по международным отношениям поинтересовался у Блинкена соглашением, заключенным между Китаем и Соломоновыми островами, которое, по его словам, «настораживает». Госсекретарь согласился с ним. Блинкен сообщил, что Госдепартамент направил делегацию на острова, где планируется открыть посольство. Делегаты встретились с премьер-министром, который пообещал, что на островах не будет китайской военной базы, рассказал он.
Опасения по поводы возможного военного присутствия Китая ранее высказывали местная оппозиция и страны Тихоокеанского региона, включая Австралию, Новую Зеландию и Соединенные Штаты. Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре отвергал эти опасения, заявив, что страна руководствовалась национальными интересами. Однако лидер оппозиции Мэтью Уэйл усомнился в том, что соглашение не приведет к созданию китайской военной базы. Соломоновы острова стали объектом «перетягивания на свою сторону» между Китаем и США, после того как в 2019 году разорвали отношения с Тайванем и перешли на сторону КНР, что стало свидетельством «растущего влияния Пекина в регионе, где традиционно доминировали США и Австралия», писала газета The Washington Post.
Издание Politico, в свою очередь, пишет со ссылкой на источники, что политика администрации Байдена по отношению к Китаю «создана по образцу» политики его предшественника Дональда Трампа.
Отношения между КНР и США ухудшились при Трампе. Среди претензий — дисбаланс в торговле и обвинения китайских ИT-компании в том, что они собирают данные американских пользователей через свои приложения в интересах спецслужб. Следствием торгового противостояния, в частности, стали американские санкции против Huawei. Американская экономика теряла около $500 млрд в год из-за проводимой Китаем политики, утверждал бывший президент.
Пекин призывал администрацию Байдена отказаться от «ошибочной политики предыдущей администрации в отношении Китая, усиливая сдерживание и давление».