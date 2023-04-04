В Белоруссии задержали планировавшего теракты в Гродно россиянина

Граждане России и Белоруссии планировали теракты в Гродно, сообщил телеканал ОНТ. По данным белорусского КГБ, их завербовала украинская разведка

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Белоруссии задержали россиянина и белоруса, которые под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали теракты в Гродно. Об этом сообщил государственный белорусский телеканал ОНТ со ссылкой на КГБ.

«По данным наших и российских спецслужб, всем руководил сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Вячеслав Розум, он вербовал агентов», — говорится в публикации в телеграм-канале ОНТ. Целями задержанных были несколько объектов, в том числе и Генконсульство России в Гродно, уточнил телеканал.

Сюжет о задержании группы, которую украинские спецслужбы готовили к совершению терактов, вышел также в эфир телеканала. Ведущая сообщила, что задержанные готовили теракты под руководством сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Вячеслав Розума, который вербовал агентов. Один из задержанных — россиянин Алексей Куликов, который, как сообщает ОНТ, «сбежал из России год назад от призыва».

На территории Белоруссии функционируют два генеральных консульства России — в Бресте и в Гродно. Генкосульство в Гродно заработало в декабре 2022 года.

В сюжете также говорится, что организовать побег из страны Куликову помог россиянин Даниил Кринари (Ковалевский), который в 2022 году получил задание от украинской разведки создать в Белоруссии агентурную сеть. В декабре того же года Кринари задержали в Гродно по запросу ФСБ и экстрадировали в Россию. Однако до своей экстрадиции он успел завербовать Куликова и белоруса Вадима Паценко, сообщила ведущая ОНТ.

Также в телесюжете показаны фрагменты допроса задержанных. Куликов сообщил, что по заданию украинских спецслужб вел фото- и видеосъемку объектов в Гродно, среди которых были воинская часть, военкомат, нефтебаза и генеральное консульство России. Паценко во время допроса сообщил, что получил задание «взорвать нефтебазу с помощью дрона и взрывчатки». По данным КГБ, за поджог нефтебазы Куликову и Паценко обещали $10 тыс. и переправку за границу. Сейчас Паценко и Куликов «дают признательные показания», сообщил телеканал.