Премьер Франции представил проект сокращения парламента на треть

Правительство Франции исполнило предвыборные обещания Эмманюэля Макрона и разработало проект реформы политической системы. Проекту, предусматривающему сокращение числа депутатов, еще предстоит пройти утверждение в парламенте

Эдуар Филипп (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Правительство Франции разработало проект институциональных реформ, обсуждавшийся с мая 2017 года, когда президентом страны стал Эмманюэль Макрон. В списке предложений — сокращение числа депутатов двух палат парламента почти на треть, сообщает Le Mond.

Проект был представлен премьер-министром страны Эдуаром Филиппом. Согласно проекту, число депутатов и сенаторов должно быть сокращено на 30%. А к парламентским выборам 2022 года не менее 15% членов парламента должны избираться по пропорциональной системе.

Работа над окончательным вариантом проекта будет вестись в правительстве до 9 мая, после чего он будет передан в сенат. По планам он должен пройти первое чтение к концу 2018 года и быть принят в 2019 году.

Как отмечает Reuters, проект конституционной реформы стал результатом соглашения между центристским правительством Франции и оппозиционно настроенным по отношению к нему сенатом. Предложения о проведении подобных реформ Макрон высказывал в самом начале своего правления, обещая повернуть страну на «радикально новый путь», что положительно скажется «на общем качестве парламентской работы». Тогда же он высказался за сокращения в парламенте: уменьшить число членов Национального собрания с 577 до 385, а членов сената — с 348 до 232. В июле 2017 года Макрон заявил, что, если проект реформ не пройдет сенат, он будет вынесен на всенародный референдум.

С критикой проекта уже выступила в своем Twitter лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая назвала его «подавлением демократии».