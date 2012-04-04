М.Прохоров: Ресурс уличного протестного движения исчерпан

Михаил Прохоров опубликовал статью в газете "РБК-daily", в которой предложил свою программу восстановления в обществе внутреннего доверия и солидарности.

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По мнению бизнесмена, впереди у России несколько лет без справедливых выборов на федеральном уровне. "Но мы должны сконцентрироваться на избирательных кампаниях в регионах. Возвращение выборов губернаторов и сохранение выборности мэров даст возможность привести во власть новых ярких и эффективных людей. Последние выборы в Тольятти и Ярославле это доказали. Выборы - наш главный инструмент перемен, потому что ресурс уличного протестного движения, митингов и маршей исчерпан", - считает М.Прохоров.

"Перспектива объединения оппозиции иллюзорна. Кредит доверия у малочисленных организаций, которые будет позволено создать в соответствии с новым законодательством, ничтожен. Как бы странно это ни звучало, лично я не вижу, зачем гражданам расходиться по нанопартиям, с их невразумительными претензиями на левизну или правизну", - считает бизнесмен.

"Мы не отрицаем идеологий как таковых и верны старым добрым ценностям свободы, честного правосудия и правопорядка. Но баталии левых с правыми - надоевшая старая история, бесполезная для понимания современной России. Нам, новой генерации политиков, предстоит выработать другое понимание идеологии - как связующей граждан платформы в российской политике. Вот почему и партию мы будем строить по-другому", - объяснил экс-кандидат в президенты.

"Я хочу не просто создать еще одну новую партию. Я хочу создать партию - движение открытого типа. В такой партии нет привычной иерархии. Все руководящие посты, включая посты региональных лидеров, будут заниматься путем праймериз и открытых выборов. Кандидат от партии на пост президента страны и участники думских выборов определятся на основе общепартийного голосования за полгода-год до выборов. Членство в политическом совете будет ротационным, политсовет будет обновляться и пополняться новыми людьми. Новая партия будет структурой политического участия и влияния с самыми широкими возможностями для граждан. Она восстановит и такую полузабытую нами ценность, как политическая репутация", - заявил политик.

"В нашем распоряжении исключительно эффективный инструмент коммуникации и влияния - Интернет. Для членов гражданской платформы Интернет станет ключевым средством взаимодействия, а честность и репутация - политическими ориентирами. Через интернет-площадки гражданской платформы человек сможет выдвинуть свою идею и тут же видеть ее в списке для обсуждения. Определение приоритетных требований, злободневных вопросов повестки дня - все окажется в руках участников сообщества. Предложения, которые получат самую широкую поддержку, станут инициативами гражданской платформы и войдут в партийную позицию. У нас все будет делаться максимально прозрачно", - сказал М.Прохоров.

"С грустью наблюдаю, как иные уважаемые мной политики спешно выстраиваются в очередь на регистрацию новых партий. Очередь, где уже тесно от спойлерских партийных подделок и "технических кандидатов". Уверен, что российское гражданское общество не поддастся на эту уловку. Кроме политтехнологов, никому не нужен "партийный планктон", только отталкивающий серьезных людей. Что для нас важнее: бумага о регистрации партии или крепкая команда профессионалов, вырабатывающая смелую политическую повестку для России? Я - точно за второе! И именно поэтому мы не будем никуда спешить. У нас есть время, чтобы сделать все правильно: собрать ярких и эффективных людей, договориться о базовых принципах и продуманно двинуться вперед. Наша цель - осенние выборы разных уровней, самая ближайшая - выборы мэра Красноярска", - отметил бизнесмен.

"Партия Прохорова вместе с гражданской платформой - открытый проект, в котором нет ничего заранее предрешенного. Я зову тех, кто выступает за моральное обновление нашего общества и государства. Давайте двигаться вместе! От того, выйдет ли у нас задуманное, зависит будущее России", - отмечается в статье.