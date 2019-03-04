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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Политика ,  
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Парламентские выборы в Эстонии выиграла оппозиция
Победу на выборах в эстонский парламент одержала Партия реформ, правящая Центристская партия — на втором месте, третье место досталось национал-консерваторам
Лидер победившей партии Кая Каллас (Фото: Raul Mee / AP)

Право-либеральная оппозиционная Партия реформ Эстонии одержала уверенную победу на парламентских выборах в стране, которые прошли в минувшее воскресение. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии Эстонии.

Партия реформ и получила 34 мандата в эстонском парламенте, увеличив свое присутствие на четыре мандата. Это лучший результат в истории партии, созданной в 1994 году.

Правящая Центристская партия получает 26 мандатов, на один меньше, чем было ранее. Еще одна оппозиционная партия — Консервативная народная партия — значительно упрочила свои позиции в парламенте, получив 19 мандатов, на 12 больше, чем ранее. Ослабила свои позиции и другая правящая партия — Isamаa (Отечество), у нее теперь 12 мандатов (минус два), у Социал-демократической партии — 10 мандатов (минус пять).

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Глава Центристской партии и премьер Эстонии Юри Ратас признал победу Партии реформ на выборах. Он заявил, что нужно уметь проиграть, поскольку проигрыши рождают победы. «Я обещаю, что буду работать над тем, чтобы Центристская партия была в следующей коалиции», — приводит его слова Delfi.

Лидер победившей Партии реформ Кая Каллас сказала, что за их победой стоит сильная команда и командная работа. Она отметила, что налоговая политика нынешнего правительства у многих людей вызвала негатив, что тоже отразилось на результатах. То, как будут распределены министерские портфели партия еще не обсуждала, уточнила она.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Эстония, выборы
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