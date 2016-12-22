Военные США рассказали о тренировках солдат ВСУ на полигоне под Львовом

С 2015 года американские военнослужащие проводят тренировки для солдат украинской армии на бывшем советском полигоне Яворов, который расположен на западе Украины. По словам военных из США, это нужно для сближения Украины с НАТО

Украинские военнослужащие. Архив (Фото: Давид Мджинаришвили / Reuters)

Украина переоборудовала бывший советский полигон Яворов, который расположен в Львовской области, и приспособила его для обучения солдат и офицеров своих Вооруженных сил. Ежедневно на нем проходят занятия, которые проводят инструкторы из США, Канады, а иногда и из Литвы и Великобритании. Об этом пишет французское издание Le Temps, которое поговорило с американскими военнослужащими, приехавшими проводить тренировки для ВСУ.

Издание указывает, что в постоянном порядке на базе присутствуют 200 американских и 250 канадских военнослужащих. Для них были построены отдельные казармы. У инструкторов свой распорядок, отличный о того, который есть в украинских подразделениях, свой спортзал. Также для проведения тренировок приезжают военные из Литвы и Великобритании.

Американские военнослужащие заверили издание, что программа обучения солдат ВСУ не связана с конфликтом Киева с Россией, а направлена на то, чтобы привести украинскую армию в соответствие со стандартами НАТО. По словам канадского сержанта Рауля Захара, украинцы пока не могут вступить в НАТО и не будут готовы к этому в ближайшие 10–15 лет. Всего, по данным издания, с 2015 года на полигоне Яворов прошли обучение порядка 6 тыс. украинцев.

«В 2015 году украинцы обратились за помощью, и канадцы первыми ответили «да», — заверил майор Джефф Дей, заместитель командующего второй канадской механизированной бригадой Вооруженных сил Канады. По его словам, с 2015 года канадские военные приезжали на западноукраинский полигон пять раз. Он добавил, что им было поручено разработать специальную учебную программу для подготовки украинских солдат в рамках операции UNIFIER. На сайте Минобороны Канады говорится, что миссия была организована по просьбе Киева и нацелена на поддержку ВСУ, основное внимание уделяется военной подготовке.

«Это поможет им (ВСУ. — РБК) улучшить и укрепить свой военный потенциал. Канадская армия (CAF) координирует свои действия по подготовке [украинских военных] с США и другими странами, которые помогают [Украине] таким же способом, — следует из описания операции. — По состоянию на 1 марта 2018 года Объединенная оперативная группа CAF — Украина обучила более 6200 украинских солдат. Было проведено 129 тренингов, которые охватывали все виды обучения».

Майор Дей пояснил, что украинских военных обучают тактической подготовке, артиллерии, бронетанковым маневрам, логистике, оказанию медицинской помощи и др. «Украина сталкивается с новым видом гибридной войны, мы показываем им наш опыт, полученный в Афганистане», — добавил он.

По словам полковника ВСУ Антона Мироновича, в настоящее время украинская армия начала готовить в три-четыре раза больше курсантов, нежели 15 лет назад: если раньше в год военную подготовку проходили менее 1 тыс. призывников, то сейчас от 3 тыс. до 4 тыс. человек.

«Никогда не поздно учиться, нам предстоит пройти долгий путь, чтобы оказаться на одном уровне с американцами», — заявил 25-летний военнослужащий ВСУ по имени Сергей из 72-й механизированной бригады.

Осенью 2017 года на полигоне Яворово прошли, в частности, украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск американской миссии в Европе Rapid Trident 2017. Как следует из информации на сайте украинского военного ведомства, кроме инструкторов из США и Канады, на обучение солдат ВСУ приехали также военнослужащие из Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.​