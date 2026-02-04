Посол Израиля назвал своей целью организацию «высоких визитов» в Россию

Посол Израиля в Москве Одед Йосеф заявил Радио РБК, что считает своей ключевой задачей организацию визитов премьер-министра и других израильских руководителей в Россию в рамках празднования 35-летия возобновления дипотношений

Одед Йосеф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Новый посол Израиля Одед Йосеф в своем первом интервью рассказал Радио РБК, что видит своей задачей организацию визита в Россию премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников. Они могут быть приурочены к 35-летию возобновления дипломатических отношений, которое будет отмечаться в 2026 году.

«Что касается визитов премьер-министра Нетаньяху и других израильских руководителей в Россию, то организация таких визитов, особенно в год 35-летия восстановления дипломатических отношений, является одной из моих ключевых задач как посла», — сказал он.

Дипломат также отметил доверительный характер личных взаимоотношений между Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным. «Думаю, такая близость стала возможной благодаря личным качествам обоих лидеров — их смелости, опыту и решительности. Именно эти черты позволяют им открыто обсуждать самые сложные вопросы и находить точки соприкосновения для совместной работы», — подчеркнул он.

Одед Йосеф прибыл в Москву для исполнения обязанностей посла Израиля в начале ноября 2025 года. На этом посту он сменил Симону Гальперин, которая досрочно завершила свою миссию в связи с переходом на новую должность. Дипломат возглавила департамент Европы в МИД Израиля.

Дипломатические отношения между СССР и Израилем были установлены в мае 1948 года, после того как Советский Союз первым признал новое государство. Однако они быстро осложнились: в феврале 1953 года СССР разорвал отношения на фоне «дела врачей» и теракта против советской миссии. Уже в июле того же года, после смерти Иосифа Сталина, связи восстановили. В июне 1967 года, после Шестидневной войны, СССР вновь разорвал отношения с Израилем, поддержав арабские страны. С 1987 года страны возобновили консульское взаимодействие, но полностью дипломатические отношения были восстановлены лишь в октябре 1991 года — уже между Российской Федерацией и Израилем.