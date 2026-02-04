Посол Израиля назвал своей целью организацию «высоких визитов» в Россию
Новый посол Израиля Одед Йосеф в своем первом интервью рассказал Радио РБК, что видит своей задачей организацию визита в Россию премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников. Они могут быть приурочены к 35-летию возобновления дипломатических отношений, которое будет отмечаться в 2026 году.
«Что касается визитов премьер-министра Нетаньяху и других израильских руководителей в Россию, то организация таких визитов, особенно в год 35-летия восстановления дипломатических отношений, является одной из моих ключевых задач как посла», — сказал он.
Полную версию интервью читайте на сайте РБК 5 февраля в 07:00.
Дипломат также отметил доверительный характер личных взаимоотношений между Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным. «Думаю, такая близость стала возможной благодаря личным качествам обоих лидеров — их смелости, опыту и решительности. Именно эти черты позволяют им открыто обсуждать самые сложные вопросы и находить точки соприкосновения для совместной работы», — подчеркнул он.
Одед Йосеф прибыл в Москву для исполнения обязанностей посла Израиля в начале ноября 2025 года. На этом посту он сменил Симону Гальперин, которая досрочно завершила свою миссию в связи с переходом на новую должность. Дипломат возглавила департамент Европы в МИД Израиля.
Дипломатические отношения между СССР и Израилем были установлены в мае 1948 года, после того как Советский Союз первым признал новое государство. Однако они быстро осложнились: в феврале 1953 года СССР разорвал отношения на фоне «дела врачей» и теракта против советской миссии. Уже в июле того же года, после смерти Иосифа Сталина, связи восстановили. В июне 1967 года, после Шестидневной войны, СССР вновь разорвал отношения с Израилем, поддержав арабские страны. С 1987 года страны возобновили консульское взаимодействие, но полностью дипломатические отношения были восстановлены лишь в октябре 1991 года — уже между Российской Федерацией и Израилем.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд
ЦИК назвала дату выборов в Госдуму
Минцифры расширило «Белый список» приложений
Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России
Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби
Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное