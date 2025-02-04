Причиной смерти главы управления ФАС по Карелии назвали самоубийство

Артур Пряхин (Фото: Карельское УФАС России)

Глава управления ФАС по Карелии Артур Пряхин покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О том, что основная версия его гибели — самоубийство, сообщили «РИА Новости» в управлении Следственного комитета по республике.

Пряхина нашли утром мертвым около здания управления Федеральной антимонопольной службы по Карелии. Инцидент произошел около 12.00.

Пряхин руководил карельским УФАС с 2014 года. До этого, в 2012–2013 годах, он был директором по безопасности ОАО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат». С 1997 по 2011 год служил в МВД.

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