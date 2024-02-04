 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Израильский министр посетовал на отсутствие Трампа в Белом доме

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир: помощь от США при Трампе была бы лучше
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Министр нацбезопасности Бен-Гвир считает, что Байден больше внимания уделяет гумпомощи сектору Газа, а не поддержке усилий Израиля. При Трампе позиция США была бы другой, заявил он. В Израиле осудили интервью министра
Итамар Бен-Гвир
Итамар Бен-Гвир (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

Если бы президентом США сейчас был Дональд Трамп, американская помощь Израилю была бы совсем другой, заявил Wall Street Journal (WSJ) израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

«Вместо того чтобы оказать нам полную поддержку, [Джо] Байден занят предоставлением гуманитарной помощи и топлива [Газе], которое поступает ХАМАС», — сказал он.

Бен-Гвир не поддерживает создание палестинского государства, за что выступают США в переговорном процессе: его план состоит в том, чтобы заселить сектор Газа израильтянами, в то время как палестинцам предложат финансовые стимулы для отъезда.

После публикации интервью WSJ израильская оппозиция раскритиковала Бен-Гвира. Так, лидер оппозиции Яир Лапид считает, что это интервью «наносит прямой ущерб международному авторитету Израиля, наносит прямой ущерб военным усилиям, вредит безопасности Израиля и в основном доказывает, что он ничего не понимает во внешней дипломатии». «Но [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху не имеет никакого контроля над экстремистами в своем правительстве», — добавил Лапид в X.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц разделил точку зрения Лапида, отметив в своей публикации в X, что разногласия с союзниками допустимы, но они должны проявляться «на соответствующих форумах, а не в безответственных комментариях в средствах массовой информации, которые наносят ущерб стратегическим интересам государства Израиль, безопасности страны и военным усилиям в настоящее время». По мнению министра обороны, Нетаньяху должен «призвать к порядку» Бен-Гвира, который «вместо того чтобы заниматься вопросами внутренней безопасности, наносит огромный ущерб международным отношениям Израиля».

Бен-Гвир возглавил Министерство нацбезопасности год назад. Министр приобрел известность раздачей винтовок израильским поселенцам на Западном берегу, где резко возросло насилие со стороны поселенцев против палестинцев. В Израиле запрещено владение оружием гражданскими лицами, она могут получить его, только если докажут потребность — например, если живут или работают в приграничных районах.

2 февраля Байден подписал указ, который позволяет США вводить санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан: в частности, «тех, кто координирует или участвует в определенных действиях, включая акты или угрозы насилия в отношении гражданских лиц».

В последнее время, пишет WSJ, Бен-Гвир набирает популярность, в то время как Нетаньяху подвергается критике. Партия министра нацбезопасности «Еврейская сила» остается единственной правой партией в правящей коалиции, которая не теряет голосов избирателей.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Аналитики считают, что министр «имеет рычаги влияния» на Нетаньяху — в частности, он может вывести шестерых законодателей от своей партии из правящей коалиции. «Последнее, что нужно Нетаньяху, — это досрочные выборы, и Бен-Гвир это знает», — отмечает президент базирующегося в Иерусалиме аналитического центра «Израильский институт демократии» Йоханан Плеснер.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Джо Байден США Израиль Яир Лапид
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Белый дом счел уловкой помощь Израилю без Украины
Политика
Израиль не подтвердил сообщения о новой сделке с ХАМАС
Политика
Армия Израиля нашла в грузах агентства ООН оружие
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Венгрия решила не мешать и не участвовать в фонде ЕС для помощи Украине Политика, 17:53
Власти Гонконга накажут организаторов матча из-за несыгравшего Месси Спорт, 17:52
Израильский министр посетовал на отсутствие Трампа в Белом доме Политика, 17:39
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 17:29
Россиянка проиграла латвийской теннисистке в финале турнира в Австрии Спорт, 17:21
В Нижнем Новгороде второй раз за неделю прорвало водопровод Общество, 17:17
«Газпром» установил пятый рекорд по суточным поставкам газа в Китай Бизнес, 17:01
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Ракова рассказала о двукратном увеличении объемов онкопомощи в Москве Город, 17:01
Клуб Кузяева благодаря автоголу сыграл вничью с «Монако» Головина Спорт, 16:56
В Лисичанске завершили спасательную операцию после обрушения пекарни Политика, 16:49
Зеленский приехал в село Работино Политика, 16:31
Инфраструктура Москвы, комфорт загорода: что предлагают ЖК Подмосковья РБК и ПИК, 16:23
В ЦСКА опровергли переговоры со «Спартаком» по Илье Помазуну Спорт, 16:14
Эксперты оценили, является ли решение Байдена по газу «подарком Путину» Политика, 16:08