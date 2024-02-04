Израильский министр посетовал на отсутствие Трампа в Белом доме

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир: помощь от США при Трампе была бы лучше

Министр нацбезопасности Бен-Гвир считает, что Байден больше внимания уделяет гумпомощи сектору Газа, а не поддержке усилий Израиля. При Трампе позиция США была бы другой, заявил он. В Израиле осудили интервью министра

Итамар Бен-Гвир (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

Если бы президентом США сейчас был Дональд Трамп, американская помощь Израилю была бы совсем другой, заявил Wall Street Journal (WSJ) израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

«Вместо того чтобы оказать нам полную поддержку, [Джо] Байден занят предоставлением гуманитарной помощи и топлива [Газе], которое поступает ХАМАС», — сказал он.

Бен-Гвир не поддерживает создание палестинского государства, за что выступают США в переговорном процессе: его план состоит в том, чтобы заселить сектор Газа израильтянами, в то время как палестинцам предложат финансовые стимулы для отъезда.

После публикации интервью WSJ израильская оппозиция раскритиковала Бен-Гвира. Так, лидер оппозиции Яир Лапид считает, что это интервью «наносит прямой ущерб международному авторитету Израиля, наносит прямой ущерб военным усилиям, вредит безопасности Израиля и в основном доказывает, что он ничего не понимает во внешней дипломатии». «Но [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху не имеет никакого контроля над экстремистами в своем правительстве», — добавил Лапид в X.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц разделил точку зрения Лапида, отметив в своей публикации в X, что разногласия с союзниками допустимы, но они должны проявляться «на соответствующих форумах, а не в безответственных комментариях в средствах массовой информации, которые наносят ущерб стратегическим интересам государства Израиль, безопасности страны и военным усилиям в настоящее время». По мнению министра обороны, Нетаньяху должен «призвать к порядку» Бен-Гвира, который «вместо того чтобы заниматься вопросами внутренней безопасности, наносит огромный ущерб международным отношениям Израиля».

Бен-Гвир возглавил Министерство нацбезопасности год назад. Министр приобрел известность раздачей винтовок израильским поселенцам на Западном берегу, где резко возросло насилие со стороны поселенцев против палестинцев. В Израиле запрещено владение оружием гражданскими лицами, она могут получить его, только если докажут потребность — например, если живут или работают в приграничных районах. 2 февраля Байден подписал указ, который позволяет США вводить санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан: в частности, «тех, кто координирует или участвует в определенных действиях, включая акты или угрозы насилия в отношении гражданских лиц».

В последнее время, пишет WSJ, Бен-Гвир набирает популярность, в то время как Нетаньяху подвергается критике. Партия министра нацбезопасности «Еврейская сила» остается единственной правой партией в правящей коалиции, которая не теряет голосов избирателей.

Аналитики считают, что министр «имеет рычаги влияния» на Нетаньяху — в частности, он может вывести шестерых законодателей от своей партии из правящей коалиции. «Последнее, что нужно Нетаньяху, — это досрочные выборы, и Бен-Гвир это знает», — отмечает президент базирующегося в Иерусалиме аналитического центра «Израильский институт демократии» Йоханан Плеснер.