Власти США решили продать Израилю оружие на $8 млрд

По данным WSJ, в состав партии могут войти артиллерийские снаряды, авиабомбы, а также комплекты для превращения тяжелых авиационных бомб в управляемые

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Администрация президента США уведомила Конгресс о намерении продать Израилю большую партию оружия, в том числе тысячи авиационных бомб, артиллерийских снарядов и высокоточных ракет, сообщает издание The Wall Street Journal. Общая стоимость партии оружия оценивается в $8 млрд.

Ранее о намерении Пентагона поставить Израиля партию оружия на такую сумму, включая 155-мм снаряды, а также предназначенные для борьбы с дронами и другими воздушными целями ракеты для истребителей и ракеты класса «воздух — земля» для вертолетов, сообщал Axios. По данным WSJ, в состав партии могут также войти комплекты для превращения тяжелых авиационных бомб в управляемые.

«Мы продолжим предоставлять Израилю возможности, необходимые для обороны», — заявил WSJ представитель администрации Джо Байдена, знакомый с условиями сделки

Источник WSJ в правительстве Израиля сообщил, что власти страны также получили уведомление от администрации Байдена и рассчитывают на начало поставок оружия в 2025 году. Однако WSJ отмечает, что сделка, которая требует одобрения Конгресса, может столкнуться с противодействием, так как представители Демократической партии в Палате представителей или Сенате, выступающие против поставок Израилю оружия, которое используется для ударов по сектору Газа, могут постараться затянуть ее обсуждение уже на уровне комитетов.