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Политика ,  
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Bloomberg узнал о плане Байдена запретить добычу нефти на 2,5 млн кв. км

Как ожидается, запрет на бурение нефтегазовых скважин затронет в общей сложности 625 млн акров (более 2,5 млн кв. км) на шельфе Тихого и Атлантического океанов. Но в центре и на западе Мексиканского залива добычу не ограничат
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Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Джо Байден намерен уже в понедельник, 6 января, объявить о запрете на разработку нефтяных и газовых месторождений на шельфе значительной части прибрежной территории США, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, запрет коснется побережья как Тихого, так и Атлантического океана, в том числе восточной части Мексиканского залива, и затронет в общей сложности 625 млн акров (более 2,5 млн кв. км). При этом в центральной и западной частях Мексиканского залива добычу нефти и газа ограничивать не планируется.

Новые ограничения должны защитить прибрежные экосистемы и проживающих в этих районах граждан США от угрозы разливов нефти, сохранив в то же время возможность продолжать добычу нефти и газа там, где она уже ведется, обеспечивая около 14% производства этих видов топлива в США, объяснили источники Bloomberg.

Представители Белого дома не ответили на просьбу Bloomberg прокомментировать ситуацию.

Своим решением президент США Джо Байден «внесет вклад в двухпартийную традицию защиты наших побережий» и поможет океану одержать «эпическую победу» [над нефтяниками], пояснил Bloomberg представитель природозащитной группы Oceana Джозеф Гордон.

В свою очередь, сторонники развития нефтяной промышленности предупредили, что запланированные действия ограничивают энергетическую мощь США, в то время как страна находится на пороге ожидаемого всплеска спроса на электроэнергию. «Избиратели ясно выразили свое мнение о важности американской энергетики, однако ошибочный подход администрации Байдена продолжает подрывать энергетическое преимущество нашей страны», — отметил старший вице-президент Американского института нефти Дастин Мейер.

Bloomberg отметил, что после вступления в должность президента США Дональд Трамп может попытаться отменить введенные Байденом ограничения. Однако эта попытка может и не удаться, так как в 2019 году суд уже не поддержал Трампа в его попытке отменить некоторые из решений предыдущего президента — Барака Обамы.

Кроме того, введение долгосрочного запрета на бурение нефтегазовых скважин в ряде прибрежных районов поддерживается представителями как Демократической, так и Республиканской партии. При этом ожидаемые меры не затронут ту часть Мексиканского залива, которая в настоящее время активно осваивается нефтяниками, а увеличение числа скважин в центральной и западной частях его акватории поможет увеличить доходы бюджета. И наконец, часть территории, которую намерен закрыть для нефтяников Байден, уже была временно защищена от их посягательств самим Трампом — это произошло в конце его первого президентского срока.

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Джо Байден США нефть нефтедобыча Тихий океан Атлантический океан шельф Мексиканский залив Экология
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