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Лукашенко назначил нового министра экономики и запретил ему врать

«Ни в коем случае не врать», — предупредил нового министра Александр Лукашенко, — «чтобы нас к очередным президентским выборам через год не упрекали, что мы там где-то юлили-вертели»
Юрий Чеботарь (справа)
Юрий Чеботарь (справа) (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром экономики первого заместителя главы ведомства Юрия Чеботаря, предупредив, что до сих пор не был удовлетворен работой Минэкономики.

«Я хотел бы видеть Министерство экономики. Скажу откровенно, я его замечал в течение года нечасто. Вы понимаете, что я не совсем удовлетворен работой Министерства экономики. И эта неудовлетворенность в том числе ложится и на вас. Но я очень надеюсь, что ситуация поменяется», — сказал Лукашенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы главы государства.

Президент напомнил, что в 2025 году в Белоруссии должны пройти очередные выборы, а потому в 2024 году Минэкономики «будет тяжело».

«Не потому, что нынешний президент хочет быть и дальше президентом. Мы просто людям должны еще раз доказать, что мы честно, искренне работали эти годы. Ну, а если получится — убедить людей в том, что лучше нас не будет. Говорю открытым текстом в начале года. И министерство ваше должно сыграть здесь существенную роль», — сказал Лукашенко.

Назвав 2024 год «особым», президент Белоруссии предупредил нового министра, что тот всегда должен говорить главе государства только правду. «Никакого приукрашивания. Рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. Поэтому ни в коем случае не врать», — сказал Лукашенко, отметив, что вся власть в стране должна «говорить все честно и откровенно», — Чтобы нас к очередным президентским выборам через год не упрекали, что мы там где-то юлили-вертели, неправду говорили и вообще власть наша ни к чему не годна».

Новому министру экономики Белоруссии 44 года, он окончил Белорусский государственный экономический университет и Академию управления. В 2011–2016 годах был начальником главного управления промышленности, транспорта и связи Минэкономики, в 2016–2020-х — заместителем министра, в 2020 году стал первым заместителем. Награжден медалью «За вклад в создание Евразийского экономического союза» III степени и медалью «За трудовые заслуги».

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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