Путин упростил прием в россияне граждан Украины, Сирии, Йемена и Ирака

В упрошенном порядке получить российское гражданство смогут уроженцы Крыма и Севастополя, а также уехавшие в Ирак, Сирию, Йемен и Афганистан уроженцы РСФСР и члены их семей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Граждане Украины, Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена, а также некоторые лица без гражданства смогут получать гражданство России в упрощенном порядке, то есть без знания русского языка, истории России и основ ее законодательства, а также без предварительного проживания на российской территории в течение пяти лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу на льготные условия получения российского гражданства могут рассчитывать:

лица без гражданства и граждане Украины, родившиеся и постоянно проживавшие в Крыму или Севастополе, выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года и не имеющие гражданства третьих стран;

лица без гражданства и граждане Украины, законно проживающие на территории России, в том числе в качестве участника программы добровольного переселения из-за рубежа;

граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР;

иностранцы и лица без гражданства, которые сами (или их предки) были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР;

дети (в том числе усыновленные), родители и супруги всех вышеназванных лиц, независимо от их гражданства

Кроме того, согласно указу все оказавшиеся на территории России дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица из числа граждан Украины, а также постоянно проживающие на ее территории лица без гражданства также получают российское гражданство на основании заявления, поданного опекуном. Также такое заявление могут подать:

руководитель российской организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещен ребенок;

руководитель больницы или иной организации, в которую помещено недееспособное лицо.

Заявления о приеме в гражданство России, поданные в соответствии с указом, должны быть рассмотрены в течение трех месяцев.