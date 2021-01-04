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Президент Мексики заявил о готовности дать убежище Ассанжу

Андрес Мануэль Лопес Обрадор неоднократно выступал с требованием освободить основателя WikiLeaks. По его словам, публикации Ассанжа показали истинную природу международной политики
Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж (Фото: Dominic Lipinski / PA Wire / AP)

Мексика готова предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которого ранее в понедельник британский суд отказался выдать США. С таким заявлением выступил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Я попрошу министра иностранных дел совершить необходимые процедуры, чтобы Соединенное Королевство освободило господина Джулиана Ассанжа и отпустило его, а Мексика — предоставила ему политическое убежище», — сказал Обрадор.

Накануне президент Мексики призвал к освобождению Ассанжа, назвав его нахождение в тюрьме «пытками в заключении». «Я не знаю, признал ли он, что действовал вопреки правилам и нормам политической системы, но в то время эти сообщения показали, что мировая система функционирует по авторитарным законам», — сказал он на регулярном правительственном брифинге.

«Надеюсь, это будет учтено, и он будет освобожден и больше не будет подвергаться пыткам», — заключил президент Мексики.

Заявление было сделано через несколько часов после того, как суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа. Судья решила, что изоляция и заключение в США могут привести к самоубийству Ассанжа, несмотря на все меры предосторожности.

Преследование Ассанжа началось после серии публикаций на основанном им портале WikiLeaks, когда в открытом доступе оказались сотни тысяч секретных документов, в том числе видеоматериалов, о войнах США в Афганистане, Ираке, а также большой пакет дипломатической переписки 2010-го и 2011-го годов.

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Джулиан Ассанж

В США 49-летнему Ассанжу собираются предъявить в общей сложности 17 обвинений в шпионаже и взломе компьютеров, ему грозит до 175 лет заключения. Американские прокуроры считают, что Ассанж помог американскому оборонному аналитику Челси Мэннинг нарушить закон США о шпионаже, был соучастником взлома компьютеров другими лицами и опубликовал секретную информацию, которая угрожала информаторам.

В последние дни своего президентства в январе 2017 года Барак Обама смягчил приговор Челси Мэннинг, которая до смены пола была Брэдли Мэннингом, военнослужащим США. Мэннинг передал Ассанжу большой объем секретных документов и был осужден на 35 лет тюрьмы. Пребывая в заключении, Мэннинг сменил пол и в мае 2017 года вышел на свободу уже женщиной. В декабре 2016 года около 100 тыс. человек подписали онлайн-петицию, в которой призвали пересмотреть дело Мэннинг.

Ассанж в сентябре 2016 года заявил, что готов предстать перед судом в США, если Обама помилует его осведомителя. «Если Обама предоставит Мэннинг помилование, Ассанж согласится в обмен на это оказаться в американской тюрьме, несмотря на всю явную незаконность [этого]», — говорилось в сообщении WikiLeaks в Twitter.

С 2012 по 2019 год Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции. После того как посольство выдало его, суд Лондона приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. После этого с требованием об экстрадиции основателя WikiLeaks выступили США.

Авторы
Андрей Гатинский, Владислав Гордеев
Джулиан Ассанж Мексика Великобритания убежище
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