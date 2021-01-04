Президент Мексики заявил о готовности дать убежище Ассанжу

Андрес Мануэль Лопес Обрадор неоднократно выступал с требованием освободить основателя WikiLeaks. По его словам, публикации Ассанжа показали истинную природу международной политики

Джулиан Ассанж (Фото: Dominic Lipinski / PA Wire / AP)

Мексика готова предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которого ранее в понедельник британский суд отказался выдать США. С таким заявлением выступил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Я попрошу министра иностранных дел совершить необходимые процедуры, чтобы Соединенное Королевство освободило господина Джулиана Ассанжа и отпустило его, а Мексика — предоставила ему политическое убежище», — сказал Обрадор.

Накануне президент Мексики призвал к освобождению Ассанжа, назвав его нахождение в тюрьме «пытками в заключении». «Я не знаю, признал ли он, что действовал вопреки правилам и нормам политической системы, но в то время эти сообщения показали, что мировая система функционирует по авторитарным законам», — сказал он на регулярном правительственном брифинге.

«Надеюсь, это будет учтено, и он будет освобожден и больше не будет подвергаться пыткам», — заключил президент Мексики.