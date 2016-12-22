В Киеве рассказали о планах подорвать российский газопровод

Киев в 2014–2015 годах планировал подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины, рассказали в правительстве страны. Эта газовая магистраль — сдерживающий фактор полномасштабной войны, добавили там

Юрий Грымчак (Фото: Александр Прокопенко / ИнА «Украинское фото»)

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в эфире телеканала ZIK заявил, что в 2014–2015 годах украинские власти планировали подорвать российский газопровод, который проходит через всю территорию страны в Европу.

«Вот смотрите — 2014–2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? <...> Я вам про государственные планы рассказываю», — отметил он.

По его словам, одной из причин того, почему на Украине нет широкомасштабной войны, является то, что по ее территории проходит этот газопровод. «И поэтому ограничение поставок есть один из тех вариантов, почему мы сегодня воюем, как воюем», — заключил он.

Грымак подчеркнул, что Россия сейчас всячески пытается проложить новые газопроводы в обход Украины. Но, по его мнению, они не будут успешными и выгодными. Так, строящийся «Турецкий поток», заверил замминистра, не заработает.

Украина перестала закупать российский газ в ноябре 2015 года.​ Киев закачал в свои хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Вместе с тем за первое полугодие 2017 года транзит российского газа через территорию Украины в страны ЕС увеличился на 21% и составил 45,7 млрд куб. м.