Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,35 57,29 EUR Нал. 69,86 68,48 USD Бирж. 56,84 -0,38 EUR Бирж. 68,70 -0,14 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,21 +0,01 BTC/USD Бирж. 14893,34 -277,18 MOEX 2197,60 +2,07% RTS 1214,17 +2,63% Brent 68,00 +0,03% DJIA 25073,39 +0,60% Nasdaq 7077,95 +0,18% FTSE 7695,88 +0,32%
В Белом доме запретят пользоваться личными мобильными телефонами
Лента новостей
Цукерберг допустил использование криптовалют в сервисах Facebook 00:17, Технологии и медиа США прекратили военную помощь Пакистану 04 янв, 23:51, Политика Жертвой аварии на МКАД стал один человек 04 янв, 23:49, Общество Минфин США ввел санкции против пяти компаний из Ирана 04 янв, 23:39, Политика США пообещали привлечь к ответственности причастных к насилию в Иране 04 янв, 23:03, Политика В США из-за холодов погибли 12 человек 04 янв, 22:30, Общество Россия стала лидером по поставкам угля на Украину в 2017 году 04 янв, 22:04, Экономика Госдеп обвинил три бывшие республики СССР в нарушении религиозных свобод 04 янв, 21:40, Политика В Краснодарском крае в результате стрельбы погибли два человека 04 янв, 21:24, Общество Жертвами взрыва в Афганистане стали 15 человек 04 янв, 21:15, Общество В Белом доме запретят пользоваться личными мобильными телефонами 04 янв, 20:46, Политика СМИ сообщили об обмене игроками сборной между «Зенитом» и «Краснодаром» 04 янв, 20:43, Спорт В Калужской области жертвами пожара в дачном доме стали две девочки 04 янв, 20:37, Общество Рогозин ответил на «отказ» Альфа-банка работать с оборонкой 04 янв, 20:25, Бизнес В Роспотребнадзоре рассказали детали отравления артистов в Москве 04 янв, 20:12, Общество Американскую Westinghouse продали за $4,6 млрд 04 янв, 19:49, Бизнес В Новой Москве в ДТП пострадали шесть человек 04 янв, 19:27, Общество Мутко официально исключили из оргкомитета ЧМ-2018 04 янв, 19:21, Общество Бывший игрок ЦСКА вошел в тренерский штаб сборной Боснии 04 янв, 19:09, Спорт Путин продлил ограничение транзита товаров с Украины через Россию 04 янв, 18:53, Политика В Киеве рассказали о планах подорвать российский газопровод 04 янв, 18:46, Политика В туротрасли усомнились в спросе на туры в Египет через Каир 04 янв, 18:25, Общество Голкипер «Челси» станет самым высокооплачиваемым в мире 04 янв, 18:20, Спорт В Саратовской области похоронили пилота разбившегося вертолета в Сирии 04 янв, 17:50, Политика Захарова прокомментировала высылку двух российских журналистов из Латвии 04 янв, 17:13, Политика Определился самый популярный у россиян в новогоднюю ночь телеканал 04 янв, 17:09, Технологии и медиа При пожаре в цехе под Новосибирском погибли 10 рабочих. Фоторепортаж 04 янв, 16:36, Фотогалерея  МИД Украины назвал поездку в Россию «билетом в один конец» 04 янв, 16:34, Общество
В Белом доме запретят пользоваться личными мобильными телефонами
Политика, 04 янв, 20:46
0
В Белом доме запретят пользоваться личными мобильными телефонами
Белый дом запретит всем своим сотрудникам использовать личные мобильные телефоны во время работы в Западном крыле, где находятся администрация президента США Дональда Трампа и Овальный кабинет главы государства
Сара Сандерс (Фото: Susan Walsh / AP)

В Белом доме запретят использовать личные мобильные устройства во время работы в Западном крыле — именно там располагается Овальный кабинет, в котором работает президент Дональд Трамп. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации главы государства Сара Сандерс, передает Bloomberg.

«Безопасность и интеграция технологической системы Белого дома — это приоритетная задача для администрации Трампа. И поэтому со следующей недели все персональные устройства как гостей, так и персонала будет запрещено использовать в Западном крыле», — сказал она.

Сандерс отметила, что все вопросы по работе сотрудники Белого дома смогут решать, используя устройства, которые будут одобрены правительством.

Президент США Дональд Трамп очень обеспокоен утечками в прессу дел его администрации, отмечает Bloomberg. Но его помощники утверждают, что подобного рода запреты не связаны с боязнью новых утечек. Представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным, сказал, что к беспроводной сети Белого дома подключены многие устройства, а личные телефоны не так хорошо защищены, как устройства, одобренные федеральным правительством.

Помощники Трампа, которые выступали против такого запрета, заявили, что не смогут использовать рабочие телефоны для личных нужд, потому что на них нельзя печатать. По его словам, это самый простой способ связаться со своими семьями в разгар рабочего дня или во время встреч.

По словам специалиста по информационной безопасности Group-IB Андрея Леонова, такой запрет не сможет принести результат в плане ограничения утечек, есть множество других способов «унести» информацию из Белого дома помимо пользования личным смартфоном.

«Кто захочет, тот унесет [информацию] иным способом. На рабочий смартфон также можно что-то сфотографировать, записать и перекинуть на другой. Стопроцентной защиты от рисков не бывает, но можно усложнить [передачу данных] настолько, что тот, кто мог это делать и хотел, делать не станет. Если можно будет пользоваться только специальными смартфонами, управлять рисками станет проще», — пояснил он в беседе с РБК.

При соблюдении «информационной гигиены» использование только служебных смартфонов сотрудниками Белого дома повысит информационную защищенность, сообщил РБК консультант по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий.

«Нужно соблюдать определенные правила: устанавливать программное обеспечение только из специализированного магазина приложений, не ходить на ненужные сайты, не уносить служебное устройство домой, не открывать письма от незнакомых людей. Тем самым снизится вероятность заражения [устройства] вредоносным кодом. У служебных устройств появляется функция мониторинга: какие приложения скачивает сотрудник, какие действия он осуществляет помимо банальных правил личного пользования», — указал он.

Авторы: Надежда Карнаухова, Анна Трунина, Любовь Алтухова.
Теги: Белый дом , Дональд Трамп
Главное
Рогозин ответил на «отказ» Альфа-банка работать с оборонкой Бизнес
Материалы по теме
Не спрятаться и в раю: главные информационные утечки 2017 года Технологии и медиа
Глава Финляндии обеспокоился утечкой данных о слежке спецслужб за Россией Политика
NYT выдала утечку о попытке зампреда ЦБ свести за ужином Путина и Трампа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.