В Белом доме запретят пользоваться личными мобильными телефонами

Белый дом запретит всем своим сотрудникам использовать личные мобильные телефоны во время работы в Западном крыле, где находятся администрация президента США Дональда Трампа и Овальный кабинет главы государства

Сара Сандерс (Фото: Susan Walsh / AP)

В Белом доме запретят использовать личные мобильные устройства во время работы в Западном крыле — именно там располагается Овальный кабинет, в котором работает президент Дональд Трамп. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации главы государства Сара Сандерс, передает Bloomberg.

«Безопасность и интеграция технологической системы Белого дома — это приоритетная задача для администрации Трампа. И поэтому со следующей недели все персональные устройства как гостей, так и персонала будет запрещено использовать в Западном крыле», — сказал она.

Сандерс отметила, что все вопросы по работе сотрудники Белого дома смогут решать, используя устройства, которые будут одобрены правительством.

Президент США Дональд Трамп очень обеспокоен утечками в прессу дел его администрации, отмечает Bloomberg. Но его помощники утверждают, что подобного рода запреты не связаны с боязнью новых утечек. Представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным, сказал, что к беспроводной сети Белого дома подключены многие устройства, а личные телефоны не так хорошо защищены, как устройства, одобренные федеральным правительством.

Помощники Трампа, которые выступали против такого запрета, заявили, что не смогут использовать рабочие телефоны для личных нужд, потому что на них нельзя печатать. По его словам, это самый простой способ связаться со своими семьями в разгар рабочего дня или во время встреч.

По словам специалиста по информационной безопасности Group-IB Андрея Леонова, такой запрет не сможет принести результат в плане ограничения утечек, есть множество других способов «унести» информацию из Белого дома помимо пользования личным смартфоном.

«Кто захочет, тот унесет [информацию] иным способом. На рабочий смартфон также можно что-то сфотографировать, записать и перекинуть на другой. Стопроцентной защиты от рисков не бывает, но можно усложнить [передачу данных] настолько, что тот, кто мог это делать и хотел, делать не станет. Если можно будет пользоваться только специальными смартфонами, управлять рисками станет проще», — пояснил он в беседе с РБК.

При соблюдении «информационной гигиены» использование только служебных смартфонов сотрудниками Белого дома повысит информационную защищенность, сообщил РБК консультант по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий.

«Нужно соблюдать определенные правила: устанавливать программное обеспечение только из специализированного магазина приложений, не ходить на ненужные сайты, не уносить служебное устройство домой, не открывать письма от незнакомых людей. Тем самым снизится вероятность заражения [устройства] вредоносным кодом. У служебных устройств появляется функция мониторинга: какие приложения скачивает сотрудник, какие действия он осуществляет помимо банальных правил личного пользования», — указал он.