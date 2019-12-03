Трамп поблагодарил Зеленского за «закрытие» дела об импичменте

Ранее президент Украины заявил, что не обсуждал с американским коллегой вопрос предоставления Киеву военной помощи в обмен на расследование дела в отношении Байдена

Дональд Трамп (Фото: Юрий Грипас / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что после опровержения украинского лидера Владимира Зеленского относительно их июльского телефонного разговора дело об импичменте, инициированное Демократической партией, можно назвать закрытым.

Глава Белого дома также призвал членов Демократической партии в палате представителей конгресса США «вновь вернуться к работе». «Срочные новости: президент Украины заявил, что президент Трамп не делал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия во время телефонных разговоров. Спасибо, президент Зеленский. Дело [об импичменте] закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец-то вновь начать работать!» — написалТрамп.

Накануне Трамп заявил, что процедура импичмента стала огромным стимулом, помогающим объединять республиканцев. «Республиканцы никогда не были такими едиными, как сейчас. Так что это действительно отличная вещь в некоторых отношениях, но в других — это позор», — сказал он (цитата по The New York Times).