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Глава ОСК рассказал о разработке нового гибридного корабля для ВМФ
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Глава ОСК рассказал о разработке нового гибридного корабля для ВМФ
Политика, 13:08
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Глава ОСК рассказал о разработке нового гибридного корабля для ВМФ
Проект предполагает создание экспедиционного судна, которое будет совмещать в себе функции авианосца, вертолетоносца и десантного корабля
Алексей Рахманов (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Конструкторы «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) создали универсальный проект экспедиционного судна для Военно-морского флота России, сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».

По его словам, в одном из конструкторских бюро ОСК будет построен экспедиционный корабль, который будет сочетать в себе функции вертолетоносца, авианосца и десантного корабля.

Рахманов отметил, что это будет «идентичный корабль в носовой части и ниже ватерлинии со специализированными надстройками, которые предусматриваются при выполнении различных задач». Подробности и тактико-технические характеристики корабля он не привел.

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В июне в ОСК подтвердили РБК данные о том, что Северное проектно-конструкторское бюро занимается созданием нового большого десантного корабля для ВМФ. В компании отмечали, что специалисты работают над эскизным проектом корабля.

В мае на Ладожском озере стартовали испытания нового малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган», сообщали РБК в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны. Эксперты оценивали работу двигателей корабля, швартовых устройств, систем связи и навигации, а также радиотехнического вооружения. Подчеркивалось, что экипаж корабля был подготовлен в объединенном учебном центре ВМФ, также на борту присутствовали рабочие с завода «Пелла», на котором был построен десантный корабль.

В декабре 2017 года Рахманов сообщал, что после операции России в Сирии зарубежные заказчики проявили большой интерес к военной продукции ОСК. По его словам, помимо новых покупателей добавились новые, которые ранее относились к продукции ОСК «с определенной долей скепсиса».

В ходе сирийской операции корабли ВМФ России наносили удары ракетами «Калибр» по боевикам, также в Средиземном море располагалась авианесущая группа ВМФ, в которую входили крейсер «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Объединенная судостроительная корпорация , ВМФ России , военный корабль
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