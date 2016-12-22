СМИ рассказали о взломе Ираном систем ЦРУ с помощью запросов в Google

Речь идет о событиях 2010 года, когда иранские спецслужбы смогли проникнуть на сайты ЦРУ, через которые велось общение с иранскими агентами. Результатом стало разоблачение в Иране шпионской сети

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Иранские спецслужбы в 2010 году смогли взломать системы связи Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, и используя простые поисковые запросы в Google, выявляли и проникали на сайты, которые ЦРУ использовало при общении со своими агентами. Об этом порталу Yahoo News рассказали два бывших сотрудника американской разведки.

Собеседники считают, что такое могло произойти из-за действий двойного иранского агента, который был нанят ЦРУ. Якобы он показал иранской разведке сайт, который использовался ЦРУ для общения со своими агентами. Используя функцию Boolean Search (поиск с помощью логических операторов, таких как «AND» и «OR»), иранская разведка смогла найти и другие сайты, которые ЦРУ использовали для общения со своими агентами. В итоге Иран мог отслеживать, кто посещает эти сайты, из каких мест, раскрыв целую сеть по работе агентов ЦРУ в стране.

Последствия данного взлома «были катастрофическими», подчеркивают собеседники портала. Несколько иранских информантов были заключены в тюрьму и казнены. В итоге агентская сеть в Иране была полностью уничтожена, уточняют бывшие сотрудники американской разведки. В мае 2011 года официальные представители иранской разведки публично объявили, что они разоблачили в стране шпионскую сеть из 30 агентов ЦРУ, напоминает портал.

В последнее десятилетие Иран неоднократно сталкивался с обвинениями в кибератаках в разных странах. В марте этого года американская коллегия присяжных предъявила обвинение девяти иранцам за то, что они якобы взломали компьютеров 7998 преподавателей в 320 университетах, уточняет Yahoo News.