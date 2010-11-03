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Генсек НАТО: Мы не считаем Россию врагом
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Генсек НАТО: Мы не считаем Россию врагом
Политика, 03 ноя 2010, 15:26
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Генсек НАТО: Мы не считаем Россию врагом
На встречу с руководством России в Москву приехал генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. На пресс-конференции в российской столице он рассказал о противоречиях и общих позициях в отношениях Москвы и Брюсселя.

"Мы не считаем Россию врагом, мы считаем ее одним из партнеров стратегической важности", - сказал А.Фог Расмуссен. Генсек НАТО выразил надежду, что на ближайшем саммите в Лиссабоне будут приняты решения, которые дадут возможность "покончить раз и навсегда с призраками прошлого и сделать шаг в будущее".

В качестве главных точек соприкосновения генсек НАТО назвал борьбу с терроризмом и пиратством. А.Фог Расмуссен выразил надежду, что будет принято решение об углублении сотрудничества в Афганистане, в том числе и о вертолетном обеспечении правительственной армии.

Помимо этого генсек Североатлантического альянса предложил вернуться к практике проведения совместных учений России и НАТО по противоракетной обороне (ПРО) на ТВД (театре военных действий), которые практиковались до начала 2008г. "Следующим шагом могло бы быть их расширение до масштаба территориальной обороны", - сказал генсек НАТО.

Впрочем, пришлось А.Фог Расмуссену рассказать и о разногласиях между Москвой и Брюсселем. Например, он подтвердил, что Грузия станет членом НАТО, если будет соответствовать необходимым критериям. "Грузия - это то направление, по которому у нас есть спор с Россией. Мы поддерживаем территориальную целостность Грузии и не признаем Южную Осетию и Абхазию".

По словам официального представителя НАТО Джеймса Аппатурая, на переговорах в Москве Россия и НАТО обсудят широкий круг вопросов, включая возможность снабжения натовских войск в Афганистане через территорию России, а также просьбу А.Фог Расмуссена о поставке 21 российского вертолета для афганских вооруженных сил с последующим обучением пилотов. Помимо прочего, делегация Североатлантического альянса намерена обсудить возможность увеличения числа афганских офицеров служб по борьбе с наркотиками, которые направляются в Россию для прохождения обучения.

Теги: Брюссель , Лиссабон , НАТО , российская столица
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