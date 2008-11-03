Президента Молдавии не пропустили на территорию Приднестровья

Президента Молдавии Владимира Воронина не пропустили сегодня на территорию Приднестровского региона, куда он направлялся вместе с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром для участия в освящении церкви своего родного села Коржево.

Президента Молдавии Владимира Воронина не пропустили сегодня на территорию Приднестровского региона, куда он направлялся вместе с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром для участия в освящении церкви своего родного села Коржево.

Как сообщили РБК в администрации главы молдавского государства, пограничники непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили, что не имеют указаний пропустить президента Молдавии в Приднестровье, так как вопрос проезда не был заранее согласован.

Разрешение на въезд президента В.Воронина в Приднестровье может выдать только глава Приднестровья Игорь Смирнов, который на данный момент находится в Москве. Кортежу молдавского президента пришлось вернуться в Кишинев.

В.Воронин не имел возможности посещать Приднестровский регион, в том числе, свое родное село Коржево, с 2001г., так как глава Приднестровья И.Смирнов запретил ему въезд после очередного обострения отношений между Тирасполем с Кишиневом. Исключение было сделано лишь раз, когда В.Воронин приезжал в Коржево, чтобы похоронить мать.

Запрет на посещение Коржево был снят лишь после 11 апреля 2008г., когда В.Воронин и И.Смирнов при содействии России возобновили встречи после семилетнего перерыва. Президент Молдавии смог побывать после этого в родном селе, где на его средства строится церковь.