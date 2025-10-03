Как Япония опять оказалась на пороге смены главы правительства Страну впервые может возглавить женщина, а ее главный конкурент может стать самым молодым премьером

4 октября правящая в Японии Либерально-демократическая партия проведет досрочные выборы председателя. Почему Сигэру Исиба покинул премьерское кресло и пост главы партии и кто может стать его преемником — в статье РБК

Сигэру Исиба (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Из-за чего японский премьер ушел в отставку

4 октября правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) проведет досрочные выборы председателя, который затем с высокой долей вероятности станет премьер-министром. Это связано с тем, что 7 сентября Сигэру Исиба, премьер-министр Японии и глава ЛДПЯ в течение последнего года, заявил об уходе в отставку с обоих постов. Об этом «болезненном решении» он объявил всего за день до того, как недовольные им члены партии планировали инициировать процедуру созыва новых партийных выборов. По словам Исибы, таким образом он хотел предотвратить внутренний раскол в ЛДПЯ.

Недовольство действиями Исибы назрело в партии уже давно, он знал это, но привязал уход к заключению торговой сделки с США, которая была окончательно согласована 4 сентября. «Поскольку переговоры с США по тарифам завершены, пришла пора уйти в отставку и передать эстафету следующему человеку», — заявил Исиба на пресс-конференции 7 сентября.

Исиба стал председателем ЛДПЯ после серии крупных скандалов, сильно пошатнувших ее репутацию. Первый был связан с убийством экс-премьера Синдзо Абэ в 2022 году, расследование которого обнажило тесные связи политиков ЛДПЯ с Церковью объединения, южнокорейской тоталитарной сектой. Убийца, мать которого разорилась на пожертвованиях сектантам, заявил, что мстил правящим элитам и поддерживаемой ими религиозной группе. Затем партия погрязла в коррупционном скандале, связанном с присвоением ее ведущими деятелями пожертвований в пользу ЛДПЯ.

Возглавив партию и правительство, Исиба инициировал досрочные выборы в нижнюю палату парламента (по плану они должны были состояться лишь в 2025 году), чтобы заручиться ее поддержкой. Однако ставка не сыграла: впервые с 2012 года ЛДПЯ и ее партнер по коалиции, партия «Комэйто», утратили большинство, получив в сумме 215 мандатов из 465. Тем не менее ЛДПЯ сохранила статус крупнейшей партии, что позволило Исибе сформировать правительство меньшинства. Однако репутацию партии восстановить не удалось. В июне 2025 года она показала наихудший результат на выборах в столичное собрание Токио, уступив первенство местной партии «Токийцы — прежде всего». А после июльских выборов в верхнюю палату парламента — палату советников — правящая коалиция потеряла большинство и там — впервые с 1999 года.

Одновременно нарастали проблемы в экономике. Несмотря на то что в марте 2024 года Центробанк страны впервые поднял ключевую ставку, в 2025-м инфляция снова начала расти, поднявшись в январе до пикового значения 4%. На фоне ухудшающейся экономической ситуации, политического кризиса и недовольства значительного числа японцев растущим потоком иностранных туристов и рабочих рейтинги одобрения кабинета продолжали падать. Самой низкой отметки — 23% — они достигли в июле 2025 года.

Нынешний кризис ставит под сомнение дальнейшее доминирование ЛДПЯ в японской политике. Партия, возникшая в 1955 году и практически беспрерывно руководившая страной в течение 70 лет, лишь дважды уходила в оппозицию: в 1993–1996 и 2009–2012 годах.

Кто может возглавить партию и правительство

На пост главы ЛДПЯ выдвинулись в общей сложности пять кандидатов, но, согласно опросам общественного мнения, основная борьба развернется между двумя — 64-летней экс-министром экономической безопасности Санаэ Такаити и 44-летним Синдзиро Коидзуми, занимающим сейчас пост министра сельского хозяйства. Оба политика противостояли Исибе на предыдущих партийных выборах. Коидзуми тогда выбыл в первом туре; Такаити вышла во второй и в нем уступила Исибе больше 20 голосов.

Синдзиро Коидзуми — младший сын Дзюнъитиро Коидзуми, японского премьера в 2001–2006 гг. Окончив Колумбийский университет, он начал карьеру в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (признан в России нежелательной организацией), а позже работал секретарем у отца. Когда в 2009 году тот ушел из политики, Коидзуми-младший «унаследовал» его депутатский мандат. В 2019 году Коидзуми, получив портфель министра окружающей среды, стал одним из самых молодых членов правительства в послевоенной истории Японии. Его привлекательная внешность, свободное владение английским и яркий публичный образ способствовали росту его популярности — раз за разом он входил в списки политиков, которых японские избиратели хотели бы видеть в качестве премьера.

Как и отец, Коидзуми-младший любит эффектные политические жесты. Женившись на телезвезде Кристел Такигаве, он выступил за введение в стране двойных фамилий, а когда у пары родился ребенок, стал первым членом японского правительства, который ушел в декретный отпуск, что большая редкость для японских мужчин в целом. После назначения министром Коидзуми заявил о желании сделать борьбу с изменением климата «сексуальной», а также призвал к полному отказу от ядерной энергетики. А в 2023 году, чтобы развеять опасения общественности по поводу качества воды, сброшенной с аварийной АЭС «Фукусима», Коидзими отправился серфить на побережье неподалеку от нее и публично отведал сашими из местной рыбы.

На партийных выборах 2024 года Синдзиро Коидзуми выступал с амбициозной программой, обещая провести референдум по пересмотру пацифистской 9-й статьи Конституции Японии и разрешить супругам сохранять добрачные фамилии (дискуссии по обоим вопросам ведутся в стране уже несколько десятилетий). Однако его относительная молодость и смелые инициативы вызывали скепсис у рядовых членов ЛДПЯ. После выборов Коидзуми был назначен руководителем партийного комитета по организации выборов в нижнюю палату, которые ЛДПЯ в итоге проиграла — и Коидзуми подал в отставку. В мае 2025 года он был назначен министром сельского хозяйства; ведомству под его руководством удалось остановить рост цен на рис, и это прибавило ему политических очков.

К нынешним выборам Коидзуми подошел без громких заявлений по спорным вопросам — он сместил акцент на объединение партии. При этом он также пообещал установить лимит на число иностранных рабочих в стране и обеспечить рост зарплат. В случае победы он станет самым молодым премьером в послевоенной истории Японии. Один из его кумиров — 35-й президент США Джон Кеннеди, возглавивший страну в возрасте 43 лет.

Такаити — один из наиболее опытных политиков ЛДПЯ. Она родилась в семье офисного клерка и офицера полиции, в юности играла на барабанах и любила хеви-метал. Окончила университет Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита, а в 1987 году выиграла грант и переехала в США, где работала в аппарате конгрессвумен Патрисии Шредер. В 1989 году вернулась в Японию, и уже в 1993-м была впервые избрана в нижнюю палату японского парламента.

Свою первую министерскую должность Такаити получила в 2006 году. В кабинете Синдзо Абэ они была министром научно-технической политики, министром инноваций, министром по делам молодежи и гендерному равенству, министром безопасности пищевых продуктов, а также министром по делам Окинавы и Северных территорий (так японское правительство называет спорные острова Южной Курильской гряды). Однако спустя всего год Абэ подал в отставку и распустил правительство, а через еще два года ЛДПЯ проиграла парламентские выборы и ушла в оппозицию. После возвращения Абэ и ЛДПЯ к власти в 2012 году Такаити получила портфель министра внутренних дел, а в кабинете Фумио Кисиды курировала экономическую безопасность, научно-техническую политику и культурную стратегию «Крутая Япония» (Cool Japan).

Такаити известна довольно консервативными и «ястребиными» взглядами и в этом смысле считается последовательницей Абэ. Другая ее ролевая модель — британская «железная леди» Маргарет Тэтчер. Правое крыло ЛДПЯ надеется, что под началом Такаити партии удастся вернуть себе тех консервативных избирателей, что в последнее время переметнулись к «Сансэйто». Как и Коидзуми, экс-министр выступает за пересмотр пацифистских положений послевоенной Конституции Японии и за укрепление сил самообороны страны.

При этом позиция Такаити по социальным вопросам гораздо жестче, чем у ее конкурента: она против двойных фамилий, легализации однополых браков и наследования императорского престола по женской линии. Ее экономическая программа предполагает снижение налогов, расширение социальной поддержки, субсидирование сельских регионов, а также инвестиции в энергетику и производство полупроводников.

Третьим по шансам в пятерке кандидатов идет нынешний генеральный секретарь кабинета 64-летний Ёсимаса Хаяси. За последние 17 лет он занимал ключевые министерские посты: в разные годы возглавлял министерства обороны, иностранных дел, сельского хозяйства и образования. Хаяси позиционирует себя как прагматичного и опытного государственного деятеля, готового к управлению страной с первого же дня пребывания в должности. Он хорошо известен японскому обществу благодаря регулярным ежедневным брифингам на нынешнем посту. Вместе с тем Хаяси признает, что ему стоит поработать над улучшением коммуникативных навыков. Кроме того, часть однопартийцев считает его позиции излишне либеральными.

Лидера ЛДПР выбирают 590 выборщиков — 295 из числа депутатов ЛДПЯ и 295 представителей префектур, которые представляют мнение рядовых членов партии в соответствии с итогами голосования на местах. Число представителей от каждой префектуры пропорционально численности отделения ЛДПЯ в ней (всего в партии около миллиона членов). Согласно опросу газеты «Асахи Симбун», маловероятно, что кто-то из кандидатов на нынешних партийных выборах сможет преодолеть отметку 50%, необходимую для победы в первом туре, поэтому новый лидер ЛДПЯ, скорее всего, будет определен во втором. Там число голосов, представляющих рядовых членов партии, будет сокращено до 47 — по одному на отделение партии в префектуре.