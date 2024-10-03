ФСИН опровергла данные об УДО киллера Леши Солдата

Штатный киллер орехово-медведковской ОПГ Леша Солдат отбывает 23 года в липецкой колонии. SHOT написал, что он попал под программу госзащиты и подал документы на УДО, но спецкомиссия отказала ему. УФСИН опровергла подачу заявления

Алексей Шерстобитов (справа) (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Осужденный за более десятка убийств Алексей Шерстобитов (киллер, известен как Леша Солдат) не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщили РБК в управлении ФСИН России по Липецкой области (в одной из липецких колоний Шерстобитов отбывает наказание).

Телеграм-канал SHOT 1 октября написал, что 57-летний Леша Солдат, отбывающий 23-летний срок в ИК-2 в Липецкой области, попал под программу государственной защиты, после чего подал документы на УДО. 3 октября канал сообщил, что специальная комиссия отказала ему в освобождении.

Шерстобитов был приговорен к 23 годам лишения свободы в 2008 году, с 2006 года он находился под арестом. В 1990-х годах он был штатным наемный убийцей Медведковской ОПГ, которая влилась в Ореховскую.

Лешу Солдата признали причастным к 11 убийствам и покушениям на убийство, в том числе к убийству криминального авторитета Отари Квантришвили возле Краснопресненских бань в Москве в 1994 году. На суде он признал свою вину, однако просил о снисхождении.