СБУ обвинила главу райадминистрации в Харькове в работе на ФСБ

Заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге для прессы рассказал, что один из харьковских чиновников в 2015 году поехал в Крым и там был завербован ФСБ, сообщает пресс-служба ведомства. Теперь его объявят в розыск — по данным украинских спецслужб, чиновник может находиться на территории России.
В СБУ утверждают, что имевший доступ к государственной тайне чиновник не только саботировал мобилизацию на территории своего района, но и создавал «альтернативные союзы ветеранов», которые вымогали деньги у предпринимателей.
Помимо этого подозреваемый организовал сбор информации о личных данных воевавших на востоке Украины и собирался передать их российским спецслужбам.
Кроме того, выяснилось, что у чиновника был полученный от ФСБ российский паспорт, которым он пользовался в Крыму.
В СБУ имя чиновника не назвали. По информации издания 057.ua, речь идет о главе Холодногорского района Харькова Максиме Мусееве.28 сентября Мусеев в своем Facebook написал, что против него готовится провокация в связи с «открытой и принципиальной позицией». Чиновник утверждал, что нейтрализовать его планируется при помощи обвинения в работе на Кремль. «Идея бредовая по сути и по факту, конечно, будет масса фейковых вбросов разных «доказательств». Но конец президентской гонки превратит этот мусор в пепел», — добавил он.