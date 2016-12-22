СБУ обвинила главу райадминистрации в Харькове в работе на ФСБ

Служба безопасности Украины объявила в розыск руководителя одного из районов Харькова. Чиновника подозревают в том, что он работал на ФСБ

Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге для прессы рассказал, что один из харьковских чиновников в 2015 году поехал в Крым и там был завербован ФСБ, сообщает пресс-служба ведомства. Теперь его объявят в розыск — по данным украинских спецслужб, чиновник может находиться на территории России.

В СБУ утверждают, что имевший доступ к государственной тайне чиновник не только саботировал мобилизацию на территории своего района, но и создавал «альтернативные союзы ветеранов», которые вымогали деньги у предпринимателей.

Помимо этого подозреваемый организовал сбор информации о личных данных воевавших на востоке Украины и собирался передать их российским спецслужбам.

Кроме того, выяснилось, что у чиновника был полученный от ФСБ российский паспорт, которым он пользовался в Крыму.

В СБУ имя чиновника не назвали. По информации издания 057.ua, речь идет о главе Холодногорского района Харькова Максиме Мусееве.