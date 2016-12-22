ВС смягчил приговор осужденному по «делу Шакро» экс-полковнику Ламонову

Суд высшей инстанции отменил штраф в 32,5 млн руб., оставив приговор о пяти годах лишения свободы в силе. Суд заключил, что экс-полковник СКР получил взятку за освобождение из СИЗО приближенного «вора в законе» Шакро Молодого

Александр Ламонов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Верховный суд снял штраф в 32,5 млн руб. с бывшего заместителя главы управления собственной безопасности Следственного комитета (СКР) Александра Ламонова, который осужден на пять лет колонии за получение взятки. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговор суда первой инстанции изменить в части назначения штрафа, в остальной части приговор оставить в силе», — цитирует агентство зачитанное судьей постановление.

Дело заслушивалось в закрытом режиме, поскольку носит гриф «секретно».

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