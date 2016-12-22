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Фареры не откажутся от соглашения с ЕАЭС и Россией после критики Дании
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Фареры не откажутся от соглашения с ЕАЭС и Россией после критики Дании
Политика, 15:54
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Фареры не откажутся от соглашения с ЕАЭС и Россией после критики Дании
Фарерские острова не собираются отступать от сотрудничества с Россией и намерены заключить с ЕАЭС соглашение о свободной торговле, заявили в МИД датской автономии. Ранее за эти планы Фареры раскритиковал Копенгаген
Фарерские острова (Фото: Albert Nieboer / DPA / ТАСС)

Фарерские острова намерены продолжать сотрудничество с Россией на торговом направлении и все еще преследуют цель заключить соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и торговли автономного региона Дании в ответ на запрос РБК прокомментировать критику Копенгагена в отношении тесного сотрудничества Фарер с Москвой. Россия остается важным экономическим партнером Фарер, в прошлом году на нее пришлось 27% экспорта, указано в заявлении.​

24 августа министр иностранных дел и торговли Фарерских островов Пол Микельсен подписал меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС, в который входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия. Планируется, что соглашение о создании зоны свободной торговли будет подписано уже в 2019 году, сообщал ранее Микельсен. Такой шаг вызвал критику со стороны Дании, частью которой являются Фарерские острова. 14 сентября глава МИД королевства Микаэль Ааструп Йенсен раскритиковал автономию и назвал «проблематичным» то, что Фарерские острова заключают «новую сделку с Россией и ее близкими партнерами». «Таким образом они идут вразрез с действиями стран <...> ЕС, которые пытаются изолировать Россию и положить конец использованию силы для достижения политических целей, как это делает Путин в Крыму, Грузии и других странах», — сказал Йенсен в интервью изданию EUobserver.

Йенсен считает «очень, очень досадным», что часть королевства добивается сделки с ЕАЭС. Датский министр предупредил автономию о возможных попытках России использовать ее в своих пропагандистских кампаниях, а также о росте недовольства поведением Фарер среди других членов ЕС. Будучи датской автономией (Дания — член ЕС), Фарерские острова не являются частью Евросоюза. ​Микельсен ранее отказывался комментировать свое отношение к санкциям против России и ее политике, ссылаясь на то, что внешняя политика островов должна определяться на уровне центра, в Дании, как это определено в Конституции. При этом правительство островов имеет право на заключение торговых соглашений. В частности, Фарерские острова заключили соглашения о свободной торговле с Турцией, Швейцарией, Норвегией.

Фарерские острова​

Фареры насчитывают 18 островов, расположенных в северной части Атлантического океана между Норвегией, Исландией и Шотландией. Население — 50,7 тыс. человек. Столицей является город Торсхавн.

Правительство Фарерских островов имеет право определять собственную политику автономии по широкому кругу вопросов, в том числе по международным торговым отношениям, таможенному администрированию, управлению рыбным хозяйством, по вопросам энергетики, образования и культуры.

Внешнеполитическое ведомство Фарер ответило, что воспринимает укрепление торговых связей с Россией прежде всего как средство «обеспечения благосостояния» своих граждан. «Это является нашей целью, и правительство постоянно работает над тем, чтобы открыть для себя новые рынки и улучшить доступ к ним на всех континентах», — заверили РБК в МИД автономии. Экономика Фарер завязана на экспорт морепродуктов, и разрыв связей с Россией может нанести ей серьезный ущерб, добавили в ведомстве. Поставки рыбы и рыбных изделий составляют 95% от общего объема экспорта Фарерских островов (данные Министерства иностранных дел и торговли) и, по оценкам ЦРУ, обеспечивают половину ВВП автономии. Главными рынками экспорта Фарер являются страны ЕС (43%), Россия (27%), США (9%) и Китай (5%).

Будучи датской автономией, Фарерские острова не являются частью Евросоюза и не солидаризировались с санкциями, введенными Брюсселем против России из-за конфликта на Украине. Летом 2014 года глава правительства Фарер Кай Лео Хольм Юхансен нанес визит в Москву, где заверил российское руководство о том, что автономия не поддерживает европейские штрафные меры. Россия не стала распространять на Фареры введенные в ответ на европейские санкции. В прошлом году Фарерские острова стали крупнейшим экспортером рыбы в Россию, потеснив Норвегию.​

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Евразийский союз , Евросоюз , Санкции , Дания
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