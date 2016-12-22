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Завод чеченского бизнесмена подал в суд на губернатора Севастополя
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Завод чеченского бизнесмена подал в суд на губернатора Севастополя
Политика, 15:44
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Завод чеченского бизнесмена подал в суд на губернатора Севастополя
Руководство севастопольского судоремонтного завода подало иск о защите репутации к губернатору города. В аппарате губернатора говорят, что завод не платит за аренду и не компенсирует утрату госимущества
Дмитрий Овсянников (Фото: Василий Батанов / РИА Новости)

Руководство судоремонтного завода «Южный Севастополь» подало иск в Центральный районный суд Симферополя о защите чести, достоинства и деловой репутации против губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который ранее назвал менеджмент предприятия мошенниками. Об этом РБК заявила генеральный директор завода Патимат Алиева.

«Ранее издание «Новый Севастополь» опубликовало новость, в которой процитировало слова Овсянникова, сказанные на заседании Совета предпринимателей города, — тогда он назвал нас ненормальными мошенниками, которые только и делают, что кричат», — уточнила Алиева в беседе с РБК

Гендиректор допустила, что по иску к Овсянникову в качестве соответчиков будут привлечены средства массовой информации, опубликовавшие слова губернатора.

Между предприятием и властями Севастополя больше года идут разбирательства о сумме, которую завод должен городу за арендованное еще в период принадлежности Крыма Украине имущество. По данным СПАРК, с 2015 года СРЗ «Южный Севастополь» через ООО «Яната» контролирует чеченский бизнесмен Рахмутдин Дадаев. В России предприятие получило широкую известность год назад — после визита на него дочери пресс-секретаря президента Елизаветы Песковой, которая рассказала о тяжелой ситуации на предприятии и в судостроительной отрасли. Поездка Песковой была организована бизнес-ассоциацией «Аванти» Умара Джабраилова.

В пресс-службе губернатора Севастополя РБК заявили, что Овсянников не получал искового заявления. «Вместе с тем ранее, в апреле 2018-го, губернатором города Севастополя в отношении генерального директора судоремонтного завода «Южный Севастополь» Патимат Алиевой подано заявление в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело», — подчеркнули там.

В аппарате губернатора также настаивают, что решениями арбитражных судов подтверждены факты неуплаты судоремонтным заводом арендных платежей и утраты госимущества, ставшие причинами расторжения договора аренды. «Иск департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя о взыскании с указанной организации задолженности за аренду в размере 117 млн руб. находится на рассмотрении в суде. Еще 25 млн руб. текущей задолженности пока в суд не предъявлено. По сведениям, размещенным на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, в отношении предприятия уже ведется десять исполнительных производств, направленных на принудительное взыскание задолженности», — рассказали РБК представители региональной власти.

Алиева, в свою очередь, сказала РБК, что получила из полиции отказ в возбуждении уголовного дела. По ее словам, завод погасил в 2015 году долги предыдущих арендаторов за украинский период перед рабочими, бюджетом и заказчиками в размере 30 млн руб. С тех про предприятие вложило в модернизацию более 70 млн руб., сформирован портфель заказов, утверждает директор предприятия. Алиева подчеркнула, что в ходе разбирательств в арбитраже суд снизил финансовые претензии властей города к заводу.

Это один из конфликтов в Севастополе между исполнительной властью и бизнесом, сказал РБК руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов: «Задача губернатора — погасить многочисленные конфликты. Он привлекает бизнес к диалогу. Главное, делать это не выборочно».

Потенциальные инвесторы пока видят перепалку между правительством Севастополя и бизнесом при отсутствии конкретных правил игры, считает Олег Николаев, председатель севастопольского отделения «Деловой России» и бывший глава «Корпорации развития Севастополя».

Овсянников был назначен врио губернатора Севастополя в июле 2016 года вместо Сергея Меняйло. В сентябре 2017 года он​ одержал победу на прямых выборах, набрав 71% голосов избирателей города.

Авторы: Максим Солопов, Дмитрий Серков, Владимир Дергачев.
При участии: Елизавета Антонова.
Теги: Севастополь , Дмитрий Овсянников
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