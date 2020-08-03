Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм

Джон Хьюм был удостоен Нобелевской премии мира в 1998 году совместно с лидером Ольстерской юнионистской партии Дэвидом Тримблом за усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии

Джон Хьюм (Фото: Paul McErlane / Reuters)

В городе Лондондерри (Северная Ирландия) в возрасте 83-х лет умер один из основателей Социал-демократической и лейбористской партии (СДЛП), лауреат Нобелевской премии мира 1998 года Джон Хьюм, сообщает портал Thejournal.ie со ссылкой на заявление семьи политика.

«С прискорбием сообщаем, что Джон мирно скончался рано утром после короткой болезни», — говорится в заявлении.

Сообщение о смерти Хьюма появилось на странице СДЛП в сети Twitter.

«Мы все живем в той Ирландии, какой он себе ее представлял — мирной и имеющей право самостоятельно выбирать собственную судьбу. Спасибо, Джон», — говорится в сообщении партии.