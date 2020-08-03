Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм

Джон Хьюм был удостоен Нобелевской премии мира в 1998 году совместно с лидером Ольстерской юнионистской партии Дэвидом Тримблом за «усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии». Подписание заключенного благодаря их усилиям Белфастского соглашения позволило урегулировать конфликт и воссоздать Североирландскую Ассамблею, получившую полномочия местного парламента.
Конфликт в Северной Ирландии, основой которого было противостояние между центральными властями Великобритании и поддерживавшими их организациями местных протестантов и других лоялистов с организациями ирландских националистов, в том числе ИРА, продолжался несколько десятков лет — с 1960-х годов. Боевики ИРА совершали теракты, нападали на британских военных, на улицах городов Северной Ирландии происходили столкновения между католиками и протестантами. В 1972-м в Северной Ирландии был введен режим прямого правления, армия проводила военные операции с применением бронетехники, ответом ИРА стали новые теракты, в том числе на территории Англии и Ирландии. Жертвой одного из них в 1979 году стал адмирал Луис Маунтбэттен, дядя супруга Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа. Белфастское соглашение, поддержанное большинством политиков Северной Ирландии, было подписано 10 апреля 1998 года.
По оценкам экспертов, в результате конфликта в Северной Ирландии погибли более 3,5 тыс. человек, в том числе 1785 гражданских лиц и 502 военнослужащих британской армии.