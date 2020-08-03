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Политика ,  
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Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм

Джон Хьюм был удостоен Нобелевской премии мира в 1998 году совместно с лидером Ольстерской юнионистской партии Дэвидом Тримблом за усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии
Джон Хьюм
Джон Хьюм (Фото: Paul McErlane / Reuters)

В городе Лондондерри (Северная Ирландия) в возрасте 83-х лет умер один из основателей Социал-демократической и лейбористской партии (СДЛП), лауреат Нобелевской премии мира 1998 года Джон Хьюм, сообщает портал Thejournal.ie со ссылкой на заявление семьи политика.

«С прискорбием сообщаем, что Джон мирно скончался рано утром после короткой болезни», — говорится в заявлении.

Сообщение о смерти Хьюма появилось на странице СДЛП в сети Twitter.

«Мы все живем в той Ирландии, какой он себе ее представлял — мирной и имеющей право самостоятельно выбирать собственную судьбу. Спасибо, Джон», — говорится в сообщении партии.

Джон Хьюм был удостоен Нобелевской премии мира в 1998 году совместно с лидером Ольстерской юнионистской партии Дэвидом Тримблом за «усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии». Подписание заключенного благодаря их усилиям Белфастского соглашения позволило урегулировать конфликт и воссоздать Североирландскую Ассамблею, получившую полномочия местного парламента.

Конфликт в Северной Ирландии, основой которого было противостояние между центральными властями Великобритании и поддерживавшими их организациями местных протестантов и других лоялистов с организациями ирландских националистов, в том числе ИРА, продолжался несколько десятков лет — с 1960-х годов. Боевики ИРА совершали теракты, нападали на британских военных, на улицах городов Северной Ирландии происходили столкновения между католиками и протестантами. В 1972-м в Северной Ирландии был введен режим прямого правления, армия проводила военные операции с применением бронетехники, ответом ИРА стали новые теракты, в том числе на территории Англии и Ирландии. Жертвой одного из них в 1979 году стал адмирал Луис Маунтбэттен, дядя супруга Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа. Белфастское соглашение, поддержанное большинством политиков Северной Ирландии, было подписано 10 апреля 1998 года.

По оценкам экспертов, в результате конфликта в Северной Ирландии погибли более 3,5 тыс. человек, в том числе 1785 гражданских лиц и 502 военнослужащих британской армии.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Нобелевская премия мира, Северная Ирландия
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