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Переговоры России и США ,  
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Песков сообщил, что Путин и Трамп ведут переговоры по телефону

Сюжет
Переговоры России и США
Путин и Трамп созвонились в пятый раз с начала года
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

В эти минуты идет телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По итогам переговоров планируется брифинг.

Телефонная беседа двух президентов проходит накануне одного из главных национальных праздников в США — Дня независимости. Для Путина и Трампа это пятый разговор с начала года. Последний раз Путин и Трамп говорили по телефону 14 июня. Беседа продлилась 50 минут. Президенты обсудили, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент США сообщал, что разговор должен был начаться в 10:00 по вашингтонскому времени — 17:00 мск. Таким образом, переговоры лидеров стран, предположительно, идут уже больше часа.

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