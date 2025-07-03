Песков сообщил, что Путин и Трамп ведут переговоры по телефону
В эти минуты идет телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По итогам переговоров планируется брифинг.
Телефонная беседа двух президентов проходит накануне одного из главных национальных праздников в США — Дня независимости. Для Путина и Трампа это пятый разговор с начала года. Последний раз Путин и Трамп говорили по телефону 14 июня. Беседа продлилась 50 минут. Президенты обсудили, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке.
Президент США сообщал, что разговор должен был начаться в 10:00 по вашингтонскому времени — 17:00 мск. Таким образом, переговоры лидеров стран, предположительно, идут уже больше часа.
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