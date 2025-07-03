МВД Ингушетии опровергло информацию об обысках в ведомстве
Управление министерства внутренних дел по республике Ингушетия опровергло сообщения, что в ведомстве прошли обыски в связи с хищениями средств. В пресс-службе ведомства назвали эти сведения недостоверными.
«Вчера в средствах массовой информации и сети Интернет получила распространение недостоверная информация о якобы прошедших в МВД по Республике Ингушетия и по месту жительства двух сотрудников полиции обысковых мероприятиях. Предлагаем журналистам и представителям блогосферы использовать только достоверные источники и тщательно проверять соответствие действительности распространяемой информации», — говорится в сообщении.
Об обысках у руководящего состава полиции Ингушетии и у помощника главы ведомства 1 июля сообщил «Интерфакс». На следующий день ТАСС написало, что следственные действия затронули и самого министра. Источники агентства утверждали, что обыски у него провели сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России.
Обыски, по информации ТАСС и «Интерфакса», стали частью расследования уголовного дела о хищении. В МВД Ингушетии еще в мае сообщили, что оперативники отдела собственной безопасности выявили факты возможной причастности нескольких сотрудников республиканского управления к хищению денег, выделенных на финансирование деятельности органов внутренних дел. Пресс-служба ведомства со ссылкой на главу республиканского управления Михаила Коробкина уточнила, что речь идет о «планомерной и поступательной» работе, которая направлена на «профилактику и недопущение правонарушений в собственных рядах».
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