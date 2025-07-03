В крупнейшем банке Европы увидели препятствия для плана по перевооружению ЕС

В Deutsche Bank предупредили о препятствиях для перевооружения Европы

Новые банковские правила формируют дополнительные ограничения для работы малого и среднего бизнеса Германии, который готовится реализовать растущий спрос на вооружение, считают в Deutsche Bank.

Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Deutsche Bank, один из крупнейших европейских банков, предупредил, что ужесточение банковского регулирования может создать препятствия для перевооружения Европы, пишет Financial Times. Это заявление последовало после сообщений о более значительном, чем ожидалось, сокращении капитала из-за новых нормативных требований.

Согласно реформам, кредиторы небольших компаний без кредитного рейтинга, включая немецкий средний бизнес, готовящийся удовлетворить растущий спрос на вооружения, столкнутся с повышенными требованиями к капиталу. Главный специалист по рискам Deutsche Bank Маркус Хромик заявил, что поэтапное введение новых банковских правил может ограничить финансирование малых предприятий в оборонных цепочках поставок.

«Я не хочу, чтобы на нашем надгробии в конце было написано: «К сожалению, у них не было танков, но их банковское регулирование было действительно справедливым», — сказал Хромик.

Газета отмечает, что новые правила кардинально изменяют методику расчета активов, взвешенных по риску, и Deutsche Bank, вероятно, окажется среди наиболее пострадавших от этих изменений.