В Deutsche Bank предупредили о препятствиях для перевооружения Европы
Deutsche Bank, один из крупнейших европейских банков, предупредил, что ужесточение банковского регулирования может создать препятствия для перевооружения Европы, пишет Financial Times. Это заявление последовало после сообщений о более значительном, чем ожидалось, сокращении капитала из-за новых нормативных требований.
Согласно реформам, кредиторы небольших компаний без кредитного рейтинга, включая немецкий средний бизнес, готовящийся удовлетворить растущий спрос на вооружения, столкнутся с повышенными требованиями к капиталу. Главный специалист по рискам Deutsche Bank Маркус Хромик заявил, что поэтапное введение новых банковских правил может ограничить финансирование малых предприятий в оборонных цепочках поставок.
«Я не хочу, чтобы на нашем надгробии в конце было написано: «К сожалению, у них не было танков, но их банковское регулирование было действительно справедливым», — сказал Хромик.
Газета отмечает, что новые правила кардинально изменяют методику расчета активов, взвешенных по риску, и Deutsche Bank, вероятно, окажется среди наиболее пострадавших от этих изменений.
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