ВЦИОМ зафиксировал ухудшение «социального самочувствия» россиян

Россиян стала меньше устраивать их жизнь по сравнению с годом ранее. Снизились и оценки их материального положения, а также экономической и политической ситуации в стране

Фото: Глеб Гараничев / Reuters

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян с целью выяснить их социальное самочувствие. Согласно полученным результатам, опубликованным на сайте ВЦИОМа, все индексы социального самочувствия россиян в июне 2018 гола «в минусе» по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В частности, если в прошлом году индекс удовлетворенности жизнью в июне прошлого года был равен 56%, то в июне текущего года он составил 53%. О том, что жизнь их в целом устраивает, сегодня говорят 46% россиян, об обратном — 23%. Еще 30% частично согласны и с первыми, и со вторыми.

Своим материальным положением сегодня довольны 14% россиян. Годом ранее таких было 19%. Большинство опрошенных (61%) называют свое материальное положение средним, годом ранее было 62%. Четверть респондентов заявили о недовольстве своим материальным положением (18% годом ранее).

Опросили специалисты ВЦИОМа россиян и на предмет экономического положения в стране. Большинство (52%) россиян считает его средним (в прошлом году таких было 40%). С 18 до 29% выросло число тех, кто считает, что экономическое положение ухудшилось. 14% россиян сегодня полагают, что положение улучшилось (в прошлом году таких был 31%).

Оценки политической обстановки в стране также снизились. Если в прошлом году положительно (как хорошая и очень хорошая) ее оценивал 31% россиян, то в этом году таких 26%. В то же время число россиян, положительно оценивающих политическую ситуацию, превосходит число тех, кто оценивает ее отрицательно (как плохая и очень плохая). Таких оказалось 19%.

ВЦИОМ связывает ухудшение социального самочувствия россиян с ростом цен на горючее и с повышением пенсионного возраста.