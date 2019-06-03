«Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концерте

Спецпредставитель Ким Чен Ына, которого, по данным южнокорейской прессы, репрессировали за провал переговоров с США, появился на концерте в Пхеньяне

Ким Ен Чол на встрече с Майком Помпео в середине января (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Северокорейское агентство KCNA сообщило о любительском концерте, который устроили жены офицеров армии КНДР, сообщает агентство Reuters. Указывалось, что среди гостей праздника был лидер страны Ким Чен Ын, а также несколько высокопоставленных чиновников, в том числе и Ким Ен Чхол, который участвовал в подготовке и проведении переговоров с Дональдом Трампом.

Тем самым KCNA опровергла сообщение южнокорейской газеты Chosun Ilbo, которая написала, что Ким Ен Чхол был разжалован и отправлен в трудовой лагерь для перевоспитания, а еще один участник переговоров Ким Хек Чхоль был казнен вместе с еще тремя дипломатами.

Официально информацию Chosun Ilbo никто подтвердить не смог. Государственный секретарь США Майк Помпео на вопрос, общался ли он с Ким Ен Чхолем в последнее время, заявил, что не намерен разглашать подробности переговоров.

Поводом для слухов о репрессиях стал тот факт, что последние два месяца северокорейские издания ни разу не размещали фотографий с вышеупомянутыми дипломатами, а Ким Ен Чхол, например, не приехал во Владивосток в конце апреля, когда Ким Чен Ын встречался с российским президентом Владимиром Путиным.