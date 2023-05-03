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Экс-премьер Франции заявил о праве «продавать паштет на Красной площади»

Франсуа Фийон о связях с Россией: если захочу, буду продавать паштет на Красной площади
Парламент рассматривает дело о «российском вмешательстве» — Фийона вызвали на слушания из-за его членства в советах директоров российских компаний в прошлом. Экс-премьер в ответ напомнил, что имеет право строить карьеру как хочет
Франсуа Фийон
Франсуа Фийон (Фото: Sylvain Lefevre / Getty Images)

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон на слушаниях в парламенте, посвященных его предполагаемым связям с Москвой, сказал, что не получил «ни копейки денег» от России «в своей политической и частной жизни».

Претензии к бывшему главе правительства возникли в связи с его членством в советах директоров «Сибура» и «Зарубежнефти». Он занимал эти должности с 2021 года и покинул обе компании после начала военной операции на Украине. В ответ на обвинения в связях с Россией Фийон возразил, что считается частным лицом и имеет право «строить свою карьеру так, как сочтет нужным».

«Если я хочу продавать паштет на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади», — добавил он (цитата по Le Figaro).

Франсуа Фийон был премьер-министром Франции с 2007 по 2012 год. В 2017 году участвовал в выборах президента, но покинул гонку после первого тура.

«Что касается иностранного вмешательства, да, я с ним сталкивался. В большинстве случаев оно исходило от дружественной, союзнической страны под названием Соединенные Штаты. Нас с президентом [Николя] Саркози пять лет прослушивало Агентство национальной безопасности [США]», — заявил Фийон. «Российское вмешательство», по словам экс-премьера, никак его не коснулось.

Парламентское расследование о российском вмешательстве инициировала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Помимо Фийона в слушаниях участвовали и другие политики.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Франция Франсуа Фийон Красная площадь
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