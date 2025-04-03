ВЦИОМ выявил рост доверия к Жириновскому после его смерти

Согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия к Владимиру Жириновскому сейчас составляет 66% — это больше, чем при его жизни. Глава ВЦИОМ Федоров назвал Жириновского «провозвестником новой эпохи сражающихся царств»

Памятник Владимиру Жириновскому (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Жириновский после смерти стал самостоятельным политиком

ВЦИОМ провел опрос, посвященный Владимиру Жириновскому (результаты исследования есть в распоряжении РБК). За прошедшие со смерти политика три года доверие россиян к нему выросло, показало исследование. Если в конце апреля 2022 года, сразу после его кончины, о доверии Жириновскому заявляли 60% респондентов, то в марте 2025 года число доверяющих достигло 66%. Во ВЦИОМ отметили, что хотя Жириновский и при жизни пользовался популярностью и доверием россиян, данные за апрель 2022 года были на тот момент рекордными.

Хотя уровень доверия Жириновскому вырос, количество тех, кто выражает симпатию политику практически не изменилось: так в 2022 году хорошо к нему относились 63% россиян, а сейчас — 62%. При этом плохое отношение к Жириновскому три года назад декларировали только 4%, а в этом году - 3%. Остальные участники пороса предпочли выбрать вариант «безразлично» (30% в 2022-м) и 31% (в 2025-м).

«В данном случае россияне придерживаются принципа: об ушедших из жизни (особенно о видных политиках) либо хорошо, либо ничего», — комментируют эти данные во ВЦИОМ. Социологи также считают, что политический бренд Владимира Жириновского был основан на архетипе «бунтаря». По данным их мартовского опроса, 56% россиян считают, что «это был самостоятельный политик, представляющий реальную политическую силу», 18% придерживаются точки зрения, что самостоятельной позиции он не имел, а просто работал на власть, хоть и скрывал это, еще 17% считают его, скорее, шоуменом и артистом, чем реальным политиком. Эти данные в целом близки результатам аналогичного опроса 2022 года: значимо изменилась только последняя категория, три года назад она была больше на 5 п.п.

«Владимир Жириновский, когда-то наиболее скандальный и эпатажный из российских политиков, после своей смерти странным образом превратился в эталон патриотизма и стратегической прозорливости», — прокомментировал опрос глава ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, сейчас Жириновский окружен всеобщим уважением и признанием, уровень которого еще несколько лет назад было трудно представить.Социолог считает, что это следствие «радикальных изменений», постигших мир и выбивших почву «из-под мейнстримовых суждений». «Во времена фундаментальных сдвигов самих основ мировосприятия именно радикальные критики прежнего порядка часто оказываются наибольшими реалистами. Жириновский, яростно и неуклонно срывавший призрачные покровы с хозяев и идеологов «однополярного мира», оказался настоящим провозвестником новой эпохи «сражающихся царств», — сказал Федоров РБК.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года. Был основателем и бессменным лидером ЛДПР. С 1993 года по 2022 был депутатом Госдумы и не раз баллотировался в президенты. На выборах главы государства 2018 году занял третье место с результатом 5,65%. На выборах в Госдуму и на региональных регулярно возглавлял партийные списки. В феврале 2022 года был госпитализирован с двусторонней пневмонией, введен в кому и подключен к аппарату ИВЛ. Скончался 6 апреля того же года.

Жириновский как пророк военной операции

Одним из факторов повышения доверия к политику стала военная операция на Украине. В ответах на вопрос о том, какие высказывания Владимира Жириновского больше всего запомнились респондентам, лидирует тема отношений России к Украине (15% сейчас и 10% в 2022 году). Этот вопрос социологи спрашивали как открытый, то есть респондент произвольно формулировал ответ. «Высказывания об отношениях с Украиной, предсказал СВО, победа России, 2022 год не будет мирным», — приводят социологи самые популярные ответы на этот вопрос, набравшие 15%. На втором месте идут высказывания о внутренней политике, в том числе и обещание, что Россия будет великой страной (7%), третье делят его призыв «мыть сапоги в индийском океане» и другие высказывания о внешней политике, в том числе о недоверии Западу (5%).

ВЦИОМ прогнозирует, что доверие к Жириновскому будет укрепляться. По мнению социологов, имеет место «деконструкция» и «пересборка» его образа, в ходе которой акцент делается на заслугах и достижениях политика, вкладе в развитии России. Он переходит из политической плоскости в историческую, считают во ВЦИОМ.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 25 апреля 2026 года торжеств в честь 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского. Они состоятся за несколько месяцев до выборов в Госдуму.

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Не о всех умерших хорошо

При этом далеко не ко всем политикам после смерти симпатии россиян растут. Так, в 2022 году ВЦИОМ опубликовал опрос, посвященный Михаилу Горбачеву. Тогда о симпатии к бывшему президенту СССР заявили только 13% россиян, о неприязни —74%. 47% не называли какие-либо его успехи и заявляли, что он не сделал для страны «ничего хорошего». А отношение к Борису Ельцину демонстрировало даже негативную динамику. Так, в 2007 году только 36% считали, что в кризисе, в котором оказалась России, виноват бывший президент и его окружение, в 2016 году — уже 50%. С 28% до 41% выросло число тех, кто не видел в его правлении «ничего хорошего».

Политолог Алексей Макаркин в разговоре с РБК отметил, что у Жириновского был высокий рейтинг и в 90-е годы, но в нулевые он смог вписаться в государственническую тенденцию, в результате чего его антирейтинг снизился. При этом он сумел сохранить свою яркость как политика и шоумена. Все это при условии доступа к СМИ продолжало способствовать его популярности.

«Сейчас же, после смерти, у его образа появился и еще один компонент — компонент пророка. Люди воспринимают его как человека, которые предвидел конфликт с Западом и специальную военную операцию. И если раньше даже его симпатизанты часто относились к нему как к артисту, то теперь они относятся к нему серьезней, как к провидцу», — отметил эксперт. Кроме того, на его популярность сейчас влияет и то, что в политике не появилось такого «яркого артиста». «Это играет и на партию. Сейчас феномен в том, что люди голосуют за ЛДПР именно в память о Жириновском», — заметил Макаркин.

Что касается Ельцина и Горбачева, то эксперт считает, что их рейтинги не повышаются во многом по тому, что пережившие перестройку россияне сформировали к ней устойчивое негативное отношение. «Кроме того, те, кто в то время сделали карьеру, наоборот сейчас говорят, что им «заморочили голову», и они не понимали, что теряет Россия. Жириновский как олицетворение имперца опять на этом выигрывает», — заключает Макаркин.