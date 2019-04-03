В Великобритании раскритиковали программу утилизации атомных подлодок

Великобритания так и не утилизировала ни одну из 20 атомных субмарин, списанных с 1980 года, но потратила на программу £3,175 млрд, отмечает Национальное финансово-ревизионное управление

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Национальное финансово-ревизионное управление Великобритании (NAO) раскритиковало программу Минобороны по утилизации атомных подводных лодок, на которую с 1980 года потратили £3,175 млрд ($4,18 млрд), но так и не завершили, доклад регулятора опубликован на сайте NAO.

«Минобороны не утилизировало ни одну из 20 подлодок, списанных с 1980-го», — сказано в документе. ​ По данным регулятора, сейчас утилизации ожидают вдвое больше субмарин, чем состоят на вооружении ВМС Великобритании.​

За все время военное ведомство потратило £500 млн на хранение и обслуживание субмарин, £275 млн на то, чтобы избавиться от топлива, и £2,4 млрд на удаление радиоактивных частей, отмечает управление.

Перед тем как отправить подлодки на утилизацию, военным необходимо снять с них реакторы и избавиться от оставшегося в субмаринах ядерного топлива. Для реализации таких планов необходима инфраструктура, навыки и разрешения регуляторов, отметили в NOA.

Так, в 2004-м Управление по ядерному регулированию заявило, что объекты в городе Девонпорте, на которых утилизируют субмарины, не отвечают современным стандартам, тогда Минобороны прекратило выгрузку с подлодок ядерного топлива и так и не возобновило этот процесс.